Chi condurrà la prossima edizione di X Factor? È stato un pesce d'aprile, lo scorso giovedì, a riaprire il toto nomi sul possibile successore di Alessandro Cattelan. La notizia ingannevole è stata messa in giro dai gestori della community social "Sei tutto l'indie di cuo ho bisogno": "Tommaso Paradiso sostituirà Alessandro Cattelan nella prossima edizione di X Factor", hanno scritto in un post, con tanto di foto dell'ex leader dei Thegiornalisti ritoccata con la grafica di X Factor. Molti follower hanno subito sgamato il pesce d'aprile, altri no. E hanno contribuito a far circolare il post.

Ma se non sarà Tommaso Paradiso a sostituire Alessandro Cattelan, chi lo farà davvero? Il conduttore ha annunciato il suo addio al talent show di SkyUno lo scorso 10 dicembre, durante la finale della quattordicesima edizione di "X Factor" ( vinta da Casadilego ). Cattelan era stato chiamato da Sky a guidare il programma nel 2011, quando "X Factor" passò dal palinsesto di Rai2 a quello della pay tv. Ha dato l'addio dopo dieci edizioni: "È stato un bel viaggio. Mi sono reso conto che non sta finendo un programma, ma un'epoca", ha detto. Questa primavera avrebbe dovuto debuttare su Rai1 con un varietà, "Da grande", slittato però al prossimo autunno.All'annuncio del nuovo conduttore e dei giudici - saranno confermati Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton e Emma? - della quindicesima edizione del talent non dovrebbe mancare troppo, dal momento che le audizioni dovrebbero cominciare a breve. Si dalla blogger Daniela Collu (già volto dell'Hot Factor che ha sostituito Cattelan per due puntate quest'anno, quando il conduttore ha dovuto dare forfait dopo essere risultato positivo al Covid-19), di Marco Maccarini (storico volto di MTV negli anni d'oro di TRL), di Lodovica Comello (conduttrice, sempre su Sky, di "Italia's got talent").Ma la sorpresa potrebbe essere Fedez, che a X Factor è praticamente di casa: il rapper è stato giudice del talent per cinque edizioni, dal 2014 (vinse con Lorenzo Fragola) al 2018, e su Prime Video con "LOL - Chi ride è fuori" sta mostrando le sue doti da conduttore.Altri nomi che circolano sono quelli di Matteo Maffucci degli Zero Assoluto e della "iena" Niccolò De Devitiis.La quindicesima edizione di X Factor dovrebbe debuttare in tv il prossimo settembre