Vasco Rossi: ‘Arrivare sani e lucidi al 2022’

Esattamente come (quasi) un anno fa, Vasco Rossi è stato costretto a rimandare di dodici mesi gli appuntamenti dal vivo con i suoi fan originariamente annunciati per la scorsa estate: come annunciato ufficialmente da Live Nation nella sera dello scorso venerdì, 26 marzo, i cinque concerti che il cantante di Zocca avrebbe dovuto tenere a Milano il 13 giugno, a Firenze il 18, all'Automodromo di Imola il 22 e infine il doppio concerto a Circo Massimo a Roma il 26 e il 27 - per i quali, tra l’altro, erano già stati staccati 360mila biglietti - saranno riprogrammati al 2022. I dettagli relativi al nuovo calendario e alle eventuali modalità di rimborso saranno diffusi entro il prossimo 15 aprile.

Sulla propria pagina Instagram ufficiale, il Kom ha scelto di (auto)citare l’intervista concessa a Milena Gabanelli nel maggio del 2020 per rimandare l’appuntamento ai suoi fan all’estate di quest'anno anno:

"Per me fare i concerti è importante dal punto di vista psicologico, devo tenermi in forma, non mi devo lasciare andare”, spiegò Rossi alla già creatrice di Report: “All'inizio pensavo si potessero rimandare a settembre, poi quando ho cominciato a capire che nemmeno a settembre si sarebbe potuto farli, mi sono detto: si salta direttamente all'anno prossimo. Adesso pensiamo a non ammalarci".

Le notizie del rinvio del tour estivo di Vasco Rossi e del rinvio al 2022 del festival iDays sono arrivate esattamente ventinquattr’ore prima che al Palau Sant Jordi di Barcellona i Love of Lesbian tenessero il primo concerto in presenza e senza distanziamento sociale organizzato in Spagna dall’inizio dell’emergenza sanitaria.