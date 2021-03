Vasco Rossi, i concerti di giugno saranno riprogrammati

I concerti di Vasco previsti nel mese di giugno 2021 nell'ambito dei Festival saranno riprogrammati. Le nuove date e le eventuali modalità di rimborso, in conformità con le disposizioni di legge, saranno comunicate entro il 15 Aprile 2021. Lo comunica una nota di Live Nation. Le date in programma erano cinque: a Milano il 13 giugno, a Firenze il 18, all'Automodromo di Imola il 22 e infine il doppio concerto a Circo Massimo a Roma il 26 e il 27. Erano già stati prenotati 360 mila biglietti. I fan del Blasco potranno consolarsi col libro in uscita ("Siamo solo noi") e col prossimo disco in novembre.