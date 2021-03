Rinviato il Festival i-Days: tornerà nel 2022. Riconfermati gli Aerosmith come headliner

L’edizione 2021 del Festival i-Days è riprogrammata all’anno venturo. La manifestazione, che si sarebbe dovuta svolgere dal 10 al 13 giugno 2021 dopo la cancellazione dell’edizione 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus, tornerà nell’estate 2022 e si terrà dal 9 al 12 giugno del prossimo anno all’Ippodromo Milano Trenno.

Il promoter Live Nation Italia ha fatto sapere che sono confermati i primi headliner: gli Aerosmith si esibiranno venerdì 10 giugno 2022 presso la nuova arena, realizzata da Snaitech all'interno dello storico impianto ippico di Milano. I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata della band di Steven Tyler del 13 giugno 2020, poi riprogrammata all’11 giugno 2021, restano validi per il nuovo show della formazione statunitense del 2022. Il comunicato stampa diffuso da Live Nation Italia, inoltre, informa che presto saranno comunicate le informazioni sulle date degli altri headliner previsti nell'edizione 2021, confermando che per tutti gli show che potranno essere riprogrammati nel 2022 i biglietti acquistati in precedenza rimarranno validi.

Oltre a Steven Tyler e soci, che lo scorso febbraio avevano annunciato il rinvio del loro prossimo tour europeo all’estate dell’anno venturo, l’edizione 2021 del Festival i-Days prevedeva come headliner Vasco Rossi, in programma nella giornata del 13 giugno 2021, e i Foo Fighters, attesi a Milano il 12 giugno 2021. Sul palco degli i-Days si sarebbero dovuti esibire anche i System Of A Down e i Korn nella giornata del 10 giugno 2021.