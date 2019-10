Piero Pelù: 'I Litfiba sono in pausa e io mi sono messo a scrivere'

Il prossimo 18 ottobre uscirà “Picnic all’inferno”, il nuovo singolo da solista del rocker toscano Pierò Pelù. La canzone - ascoltata in anteprima durante la conferenza stampa di oggi, 9 ottobre - presenta un campionamento della voce di Greta Thunberg: nel brano - prodotto da Pelù con Luca Chiaravalli - frasi estrapolate dal discorso tenuto dall'attivista svedese a Katowice (Polonia) alla COP24 nel dicembre 2018 si uniscono ai versi cantanti dal leader dei Litfiba.

Piero Pelù, presentando il suo nuovo pezzo - al quale la famiglia e i legali della Thunberg hanno dato il loro consenso dopo averlo ascoltato - ha detto: “Ascoltando il discorso tenuto a Katowice ho notato che il modo di parlare dell’attivista svedese ha una cadenza musicale”. Per questo, ha spiegato il rocker: “Fondere la voce di Greta insieme al groove, alle chitarre, al mio canto gospel e alle strofe della canzone è venuto spontaneo”. Il brano, ha aggiunto Pelù, unisce diversi stili musicali: “C’è il rock, c’è dentro il blues, c’è dentro il gospel - che sono tre generi che io adoro da sempre, da quando sono ragazzino - e poi c’è anche dell’elettronica. Quindi è una miscellanea di suoni e di stili”. L’elaborazione musicale di “Picnic all’inferno” è, infatti, frutto dell’incontro tra Pelù e Chiaravalli: il primo abituato a prendere la chitarra, scrivere le canzoni e poi elaborarle in studio con la band; Luca, invece - come lo ha descritto Piero durante l'intervista con Rockol - è un esperto dell’elettronica. Il frontman dei Litfiba ha quindi spiegato: “Abbiamo unito questi due tipi di esperienze e il sound della canzone è la somma esatta di queste esperienze.”

La collaborazione tra Pelù e Chiaravalli, ha spiegato il rocker, ha dato vita a un’intesa professionale e i progetti futuri di Piero coinvolgeranno Luca. Tuttavia, il cantante toscano ha detto “sto sviluppando un progetto che poi prenderà varie forme. Ci sono tanti elementi su cui sto lavorando ma è work in progress.” Riguardo, quindi, alla possibilità che il brano - disponibile dal prossimo 18 ottobre - sia un’anticipazione del nuovo album da solista del cantante toscano è presto per dirlo. La voce di “Toro loco” ha infatti rimandato al prossimo anno ulteriori novità e ha detto: “Il 2020 per me sarà un anno importantissimo perchè sarà l’anno delle mie cifre tonde. Compirò quarant’anni di storia musicale e quindi intendo festeggiare questa ricorrenza nel miglior modo possibile.”

Il nuovo singolo del rocker toscano anticipa i sei concerti del "Benvenuto al mondo tour" che Piero Pelù terrà nel mese di novembre insieme ai suoi Bandidos e a diversi ospiti, non ancora annunciati. Il rocker - a margine dell’incontro con Rockol - ha descritto i prossimi live come “due ore di rock tiratissimo” e ha anticipato che: “Suoneremo ‘Picnic all’inferno’, i miei brani e le canzoni dei Litfiba riarrangiati in chiave Bandidos”.

La canzone arriva a tre anni dall’uscita della più recente fatica in studio di registrazione dei Litfiba, e proprio a proposito di Ghigo Renzulli e degli altri suoi soci, Pelù ha detto: “Dopo l’album ‘Eutòpia’, c’è stato il tour che è stato lungo ed è durato un anno. Successivamente io e gli altri del gruppo abbiamo deciso di prenderci una pausa; abbiamo voglia di sperimentare cose un po’ diverse dal grande progetto che è i Litfiba.”