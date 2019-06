'Roma Liberata': tutto quello che c'è da sapere su Liberato al Rock in Roma

Toccherà al misterioso artista che si cela dietro "Nove maggio" e "Tu t'e scurdat' 'e me", solo per citare due dei suoi pezzi, inaugurare l'edizione 2019 del Rock in Roma all'Ippodromo delle Capannelle, questa sera. "Roma Liberata", così com'è stato battezzato il concerto di Liberato nella Capitale, sarà di fatto un piccolo festival dentro a un festival: per la sua prima esibizione pubblica a Roma Liberato ha messo su un vero e proprio evento che vedrà alternarsi sul palco diverse realtà del panorama della musica dance ed elettronica europea e americana, nonché un collettivo tutto napoletano. Ecco le informazioni sugli orari delle esibizioni, i biglietti e come arrivare.

I concerti degli artisti della line up di "Roma Liberata" si svolgeranno su due diversi palchi: da un lato l'Immacolatella Stage, dall'altro il Beverello Stage.A rompere il ghiaccio, sull'Immacolatella Stage, sarà alle 16 il collettivo Napoli Sgreta, seguito alle 18 da K-Conjog. A mezzanotte toccherà a Tiger & Woods intrattenere la folla, ai quali a partire dall'1.30 si aggiungerà Bawrut.Sul Beverello Stage saliranno - nell'ordine - Bawrut (dalle 18.45), Mc Bin Laden (dalle 20.15), Dengue Dengue Dengue (dalle 21) e il protagonista della serata, Liberato (dalle 22.30).L'esibizione di Liberato durerà circa un'ora e mezza: dalle 22.30 fino a mezzanotte. Il tempo di far ascoltare dal vivo tutti i brani contenuti all'interno dell'album uscito all'inizio di maggio ( qui la nostra recensione).

I biglietti di Roma Liberata sono stati messi in vendita a dicembre e sono ancora disponibili su TicketOne al prezzo di 20 euro: più di 15.000 gli spettatori attesi sotto ai due palchi dell'Ippodromo delle Capannelle, per una partenza davvero col botto del Rock in Roma 2019. Per diversi mesi la location che avrebbe ospitato il concerto è rimasta avvolta dal solito velo di mistero che avvolge tutti i progetti di Liberato: solo un paio di settimane fa è stato annunciato che Roma Liberata si sarebbe svolta all'Ippodromo delle Capannelle.

Alcune informazioni su come arrivare a Capannelle: l'impianto sportivo si trova a circa 30 minuti di auto dal centro di Roma - arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendendo l'uscita 23 "Appio San Giovanni" via Appia Nuova, direzione Roma. La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dall'Ippodromo: il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini e ha come direzioni Ciampino, Albano Laziale, Frascati e Velletri. Il tempo impiegato dal treno dalla stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti. La fermata del bus più vicina ( Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale della venue. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto. Per tornare verso il centro della città c'è un servizio navetta post concerto e treni speciali post concerto. Maggiori informazioni sono sul sito ufficiale del Rock in Roma.