Rock in Roma 2019, tutte le informazioni: orari dei concerti, biglietti, come arrivare

È tutto pronto a Roma per l'edizione 2019 del Rock in Roma, l'undicesima: il festival dell'estate capitolina torna con una line up che mette insieme protagonisti del nuovo pop italiano "ex indie" come Calcutta, Thegiornalisti, Franco126 e Carl Brave, alfieri del rock indipendente nostrano come Subsonica, Marlene Kuntz e Zen Circus, star del pop-rock internazionale come Skunk Anansie e Thirty Seconds to Mars e big della scena elettronica come i Kraftwerk. Orari dei concerti, biglietti e come arrivare: ecco tutte le informazioni.

Il Rock in Roma 2019 debutterà ufficialmente domani, sabato 22 giugno, con il concerto-evento di Liberato, "Roma Liberata": il misterioso rapper di "Nove maggio" non sarà l'unico ad esibirsi sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle (qui tutti i dettagli di quello che è a tutti gli effetti un mini festival dentro al festival). La line up completa dell'edizione 2019 è sul sito ufficiale della manifestazione: i concerti inizieranno alle 21.45. I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale di Rock in Roma: lo staff consiglia di acquistare i biglietti in anticipo attraverso i canali di vendita ufficiali.

Quest'anno il festival esce fuori dall'Ippodromo delle Capannelle, l'impianto che ha ospitato tutte le passate edizioni di Rock in Roma fino ad oggi: l'Ippodromo resterà il centro del festival, ma sono previsti concerti anche alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, al Teatro Romano di Ostia Antica e al Circo Massimo (il 7settembre saranno i Thegiornalisti a chiudere il festival, evento prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Rock in Roma).

Tra gli appuntamenti più attesi, i concerti di Calcutta (27 giugno, Ippodromo delle Capannelle), Franco126 (2 luglio, Ippodromo delle Capannelle), Thirty Seconds to Mars (3 luglio, Auditorium Parco della Musica), J-Ax e Articolo 31 (6 luglio, Ippodromo delle Capannelle), Bad Bunny (11 luglio, Ippodromo delle Capannelle), Salmo (12 luglio, Ippodromo delle Capannelle), Carl Brave (13 luglio, Ippodromo delle Capannelle), Ozuna (14 luglio, Ippodromo delle Capannelle) e Nick Masons' Saucerful of Secrets (16 luglio).

Per quanto riguarda i concerti all'Ippodromo delle Capannelle, sarà possibile raggiungere l'impianto - che si trova a circa 30 minuti di auto dal centro di Roma - arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendendo l'uscita 23 "Appio San Giovanni" via Appia Nuova, direzione Roma. La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dall'Ippodromo: il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini e ha come direzioni Ciampino, Albano Laziale, Frascati e Velletri. Il tempo impiegato dal treno dalla stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti. La fermata del bus più vicina ( Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale della venue. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto. Per tornare verso il centro della città c'è un servizio navetta post concerto e treni speciali post concerto, ma solo per alcuni eventi: Liberato, Calcutta, Gemitaiz, J-Ax e Articolo 31, Salmo, Carl Brave e Ozuna.

Per quanto riguarda i concerti alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di via Pietro de Coubertin 30: l'auditorium si trova a circa 1,5 km da piazza di Spagna ed è raggiungibile con gli autobus 910 (Capolinea Termini/Piazza Mancini), 53 (capolinea Piazza Mancini/Largo Chigi), 982 (capolinea Vle XVII Olimpiade/Stazione Quattro Venti) e 168 (Capolinea L.go Maresciallo Diaz/Stazione Tiburtina), il tram 2 (Capolinea P.le Flaminio/Piazza Mancini), la metro A (fermata Flaminio, poi tram 2) oppure Ferrovia Roma-Nord (fermata piazza Euclide).

Quanto ai concerti ospitati dal Teatro Romano di Ostia Antica: in auto sarà possibile raggiungere il sito archeologico immettendosi nel Grande Raccordo Anulare da qualsiasi autostrada - uscita 28 per poi prendere la Via del Mare o la Via Ostiense (per pullman solo Via Ostiense) fino ad Ostia Antica. In treno: dalla stazione Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti; dalla stazione Termini - linea B fino a Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti.

Rockol quest'anno è media partner del Rock in Roma e sarà presente con la sua Rockol Lounge: prima dei concerti intervisteremo in video gli artisti e racconteremo gli show in diretta simultaneamente sul nostro sito e sui nostri social, con aggiornamenti, commenti e foto in tempo reale. La Rockol Lounge in alcune occasioni, annunciate insieme al Rock in Roma, sarà anche luogo d’incontro con i fan per iniziative speciali.