Liberato in concerto al Rock in Roma: la diretta

È tutto pronto all'Ippodromo delle Capannelle della Capitale per il grande evento di questa sera, il Rock in Roma, che prenderà il via oggi, 22 giugno, con l'esibizione del primo headliner della manifestazione romana, Liberato. Mentre scriviamo gli opening act stanno già scaldando il pubblico, alternandosi sul palco più piccolo allestito all'Ippodromo: si è concluso da poco il set del collettivo partenopeo Napoli Segreta, che ha proposto al pubblico i pezzi tratti dalla musica napoletana meno nota al grande pubblico che sono stati raccolti dal collettivo in una compilation. Il rapper misterioso, che andrà in scena alle 22.30, sarà preceduto da K-Conjog alle 18, da Bawrut alle 18.45, da Mc Bin Laden alle 20.15 e da Dengue Dengue Dengue alle 21. Dopo Liberato, invece, si esibiranno, a partire dalla mezzanotte, Tiger & Woods, raggiunti sul palco anche da Bawrut dall'1.30. Ecco qualche prima immagine di questo pomeriggio dal Rock in Roma: