La strafottenza di Liam Gallagher

Anticipata da una serie infinita di teaser sui social network, suonata in anteprima lo scorso mercoledì in occasione di uno show alla Round Chapel di Londra, è arrivata finalmente la nuova canzone di Liam Gallagher, "Shockwave". Il singolo, disponibile ufficialmente da oggi, venerdì 7 giugno, anticipa l'uscita del nuovo album dell'ex Oasis, che ha un titolo - "Why me? Why not." - ma non ancora una data di pubblicazione (dovrebbe arrivare a settembre, stando a quanto dichiarato dal rocker in una recente intervista a Q Magazine).

"You sold me right down the river, you had to hold me back", canta Liam, con tutta la sua strafottenza, "you could have looked for the sunshine, but you had to paint the whole thing black". E poi il ritornello, urlato: "It's coming round like a shockwave!", "Sta arrivando come un'onda d'urto!".

A proposito del suo ritorno sulle scene con "Shockwave", che esce in concomitanza con l'arrivo nelle sale cinematografiche del Regno Unito di "As it was", il docu-film che racconta la sua carriera solista dopo lo scioglimento degli Oasis, Liam Gallagher dice:

"Sono stra-felice. Stra-felice di essere vivo, stra-felice di fare canzoni, non vedo l'ora di portarle in giro. È bello avere della nuova musica perchè vuole dire che posso suonarla sul palco e fargliela sentire a certa gente, perché è questo quello che faccio. Facciamocene una ragione, è noioso stare senza di me".

Liam ha composto "Shockwave'"con due dei collaboratori che hanno lavorato anche all'album "As you were", uscito nel 2017: Andrew Wyatt (recentemente tra gli autori di "Shallow", la canzone della colonna sonora di "A star is born", interpretata da Lady Gaga e Bradley Cooper, che si è anche aggiudicata un Oscar) e Greg Kurstin (già collaboratore di - tra gli altri - Adele, Beck, Sia, Foo Fighters e altri, che ha anche prodotto il brano).

Domani, sabato 8 giugno, Liam Gallagher si esibirà dal vivo a Taranto, salvo poi tornare in Italia il prossimo 4 luglio per un concerto a Barolo.