Liam Gallagher: a sorpresa dal vivo la nuova 'Shockwave'

Dopo i tanti annunci via social, è arrivata finalmente la nuova canzone di Liam Gallagher, primo antipasto di quello che sarà l'ideale seguito di "As you were", di prossima pubblicazione. "Shockwave", così si intitola il pezzo, uscirà ufficialmente questo venerdì, 7 giugno, ma l'ex Oasis l'ha fatto ascoltare in anteprima ai suoi fan in occasione di un concerto per pochi intimi tenuto questa sera, 5 giugno, alla Round Chapel di Londra. Alcuni spettatori hanno prontamente filmato la performance, che è così finita sui social.

"Shockwave" uscirà in concomitanza con l'arrivo nelle sale del Regno Unito del docu-film " As it was ", che racconta la carriera solista di Liam Gallagher a partire dallo scioglimento degli Oasis.