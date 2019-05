Liam Gallagher: il nuovo album è "Why me? Why Not."

Giusto ieri riassumevamo lo stato delle cose sul ritorno discografico di Liam Gallagher. Ora abbiamo una conferma e un dato bello grosso: il titolo dell'album che arriverà due anni dall'uscita del primo lavoro a suo nome, ovvero "As you were".

Il secondo album solista dell'ex Oasis ed ex-Beady Eye si intitolerà "Why me? Why not.". Quello che sembrava uno dei tanti tweet - Liam è solito scrivere in maniera criptica - è stato invece confermato come titolo dell'album in una risposta ad un fan. Uno screenshot del tweet è poi stato postato su Instagram. Mancano tutti gli altri dettagli, però: data di uscita, tracklist etc.

