Liam Gallagher, è pronto il documentario 'As It Was': 'E' eccezionale'

Verrà distribuito entro la fine dell'anno "As It Was", documentario incentrato sulla carriera del già frontman degli Oasis Liam Gallagher: il film, promette la nota con la quale è stato presentato alla stampa britannica, narrerà "l'emozionante storia di come uno dei più grandi frontman del rock sia passato dai picchi della sua carriera con gli Oasis ai limiti dell'ostracismo, perso in lande desolate popolate da noia, sbronze e aspre battaglie legali".

Diretto dal suo storico collaboratore Charlie Lightening, "As It Was" - riferisce il New Musical Express - mosterà come Liam sia riuscito "a uscire dall'ombra di suo fratello Noel, gestendo l'aspettativa generata dall'essere parte della più grande rock and roll band del mondo per ripartire da solo, senza maschere, e senza posti dove nascondersi".

Just seen the film As it was and it’s mega well done to all involved as you were as it was who are ya want some dickhead LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 14, 2019

"Ho appena visto 'As It Was', è eccezionale", ha fatto sapere via Twitter Liam Gallagher: "E' ben fatto, e ci sono tutti". Senza false modestie il cantante mancuniano, anticipando il documentario, aveva parlato esplicitamente di "uno dei più grandi ritorni nella storia del rock di tutti i tempi, del quale lo spettatore sarà testimone passo dopo passo". La data di distribuzione del lavoro, al momento, non è ancora stata rivelata.

La voce di "As You Were" è atteso al festival Collisioni di Barolo, in provincia di Cuneo, il prossimo 4 luglio per quella che è momento è la sua unica data programmata in Italia per il 2019.