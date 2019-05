Liam Gallagher: gli indizi sul ritorno, che sembra imminente

Cresce l'attesa per il ritorno sulle scene discografiche di Liam Gallagher a distanza di quasi due anni dall'uscita di "As you were", l'album d'esordio solista dell'ex Oasis dopo l'esperienza con i Beady Eye. Indizi relativi a quello che ha tutta l'aria di essere il primo singolo estratto dal nuovo disco del più piccolo dei fratelli Gallagher sono comparsi sui suoi canali social ufficiali, e non solo: per le strade di Manchester sono spuntati alcuni cartelloni accompagnati da alcune misteriose scritte. "Man city treble winners. it's coming round like a Shockwave", recita uno di questi, riportando anche il nome di Liam Gallagher. Che in un recente post si è divertito a stuzzicare la curiosità dei suoi fan: se si prova a zoomare una foto pubblicata da Liam su Instagram e scattata durante uno dei suoi concerti - presumibilmente sul palco di un grande festival europeo, a guardare la folla davanti a lui - ecco che su uno striscione compare la scritta "7th June", che potrebbe riferirsi alla data d'uscita del singolo.

Proprio il 7 giugno, peraltro, arriverà nelle sale cinematografiche britanniche e irlandesi " As it was ", il documentario diretto da Charlie Lightening e Gavin Fitzgerald che racconta quella che è stata la carriera di Liam Gallagher dopo lo scioglimento degli Oasis. Il racconto, stando alle prime anticipazioni , partirà proprio dalla fine del sodalizio con suo fratello Noel e arriverà fino alle lavorazioni di "As you were".