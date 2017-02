di Mattia Marzi

Avete presente quando siete distratti e un vostro amico vi scatta una foto di nascosto, ve la fa vedere e rimanete colpiti perché è venuta meglio di una foto in posa? Ecco, "Sotto il Vulcano" è una fotografia scattata a sorpresa, di nascosto. Il soggetto è De Gregori (e la sua band), l'ambientazione è il Teatro Antico di Taormina, dove lo scorso 27 agosto il cantautore ha fatto tappa con il tour di supporto al disco di traduzioni dylaniane "Amore e furto": qualche giorno dopo quel concerto, il bassista del cantautore, Guido Guglielminetti, che è anche produttore dei suoi ultimi dischi, si è presentato da De Gregori con le registrazioni di quella serata, realizzate a sua insaputa. Al Principe devono essere piaciute così tanto da convincerlo a pubblicare un nuovo album dal vivo: "Mi sembrava che il gruppo fosse arrivato ad un punto di coesione generale e di divertimento e che sarebbe stato bello registrare un disco dal vivo", ha detto nella nostra intervista.



I dischi dal vivo rappresentano ormai una discografia parallela a quella in studio, nella carriera di De Gregori: dal 1975 ad oggi ne ha pubblicati addirittura sedici. Ed è lui stesso a riconoscere che i live rivestono un ruolo importante nella sua produzione: "Da 'Banana Republic' in poi ho avuto la sensazione che quello che facevo dal vivo fosse un controcanto e un contraltare di quello che facevo in studio. Mi piace vedere e riascoltare quello che faccio dal vivo, mi piace pensare che la volatilità della musica dal vivo possa essere immortalata".Il disco, articolato in due cd, riproduce interamente la scaletta del concerto a Taormina e le canzoni sono presenti nello stesso ordine in cui il cantautore romano e la sua band le eseguirono quella sera: l'apertura è affidata al solipsismo acustico di "Pezzi", la chiusura alla versione rivisitata e contaminata da "Rainy day women #12&35" di "Buonanotte Fiorellino". Ci sono tutti i personaggi degregoriani, quasi come nel finale di quel capolavoro di film che è "8 e mezzo" di Fellini: c'è l'uomo che cammina sui pezzi di vetro, c'è Nino, c'è Celestino, Alice, Caterina, il Generale e la donna cannone. E poi ci sono due importanti comparse (ma definirle comparse è riduttivo): Dylan è presente con tre traduzioni tratte da "Amore e furto", "Servire qualcuno", "Un angioletto come te" e "Come il giorno"; Lucio Dalla è presente con una cover di De Gregori di "4 marzo 1943".Non è la prima volta che il cantautore romano interpreta il classico del collega bolognese e non è la prima volta che la versione di De Gregori viene incisa su disco: già in "Banana Republic", l'album dal vivo tratto dall'omonima tournée congiunta dei due cantautori, era contenuta una versione di De Gregori della canzone, cantata proprio insieme a Dalla. Ma la versione contenuta in "Sotto il Vulcano" assume un significato particolare, più profondo e intenso: "Sono passato ai piedi dell'Etna e ho pensato a quando sono andato a trovare Lucio, che aveva casa proprio lì", ha spiegato il cantautore, "non ho pensato a una celebrazione di rito, a un omaggio pubblico o a niente del genere. Solo a questa grande canzone, a quando Lucio cantò quella canzone a Sanremo, al tempo che è passato senza toccarla. Quella sera aveva un'aurea bellissima intorno". De Gregori, a Taormina, ha scelto di cantare la versione "censurata" del brano scritto da Dalla insieme a Paola Pallottino, perché - ha detto - "quelle allusioni ai bassifondi mi convincevano di meno": un Principe è pur sempre un Principe, no?A chi ha ascoltato più volte dal vivo De Gregori nel corso degli ultimi quattro anni, "Sotto il Vulcano" non racconterà nulla di nuovo rispetto a quello che già sa: l'affiatamento del gruppo (una menzione speciale, oltre che a Guglielminetti, va alla sempre bravissima Elena Cirillo, violino e cori), il suono curatissimo e caldissimo, l'intensità di certe interpretazioni di De Gregori ("La leva calcistica", "La storia", "Sempre e per sempre"), l'applauso puntuale del pubblico su "La donna cannone". Ecco, per i degregoriani fanatici, "Sotto il Vulcano" rappresenterà un'altra bella fotografia da aggiungere all'album. Per tutti gli altri, invece, questo disco dal vivo potrebbe rappresentare una buona occasione per avvicinarsi a De Gregori nel posto in cui si trova (oggi) più a suo agio: il palcoscenico.