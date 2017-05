Chi è stato eliminato nella settima puntata del serale della sedicesima edizione di "Amici" (qui il commento con le impressioni sugli inediti dei cantanti)? E cosa è successo nella puntata andata in onda questa sera, sabato 6 maggio, mentre negli studi Elios erano già in corso le registrazioni dell'ottava puntata (che andrà in onda sabato prossimo 13 maggio, qui tutte le anticipazioni)?

È la cantante della squadra bianca Shady l'eliminato della settima puntata di "Amici" (nella foto è la seconda, partendo da sinistra). La cantante è la terza concorrente della squadra prima guidata da Morgan e ora capitanata da Emma a dover lasciare la "scuola" di Amici, dopo il cantautore Lo Strego e il ballerino Oliviero Bifulco: l'eliminazione di Shady lascia la squadra bianca con tre concorrenti, i cantanti Thomas Bocchimpani e Mike Bird e il ballerino Sebastian Melo Taveira. Anche la squadra blu, guidata da Elisa, ha ancora tre concorrenti in gara: i cantanti Federica Carta e Riccardo Marcuzzo e il ballerino Andreas Muller.

La settima puntata di "Amici" ha visto le due squadre sfidarsi in due manches ciascuna articolata in cinque prove di canto e di danza - sfoglia qui la foto gallery con i momenti salienti della puntata

La prima manche se l'è aggiudicata la squadra bianca, grazie alle esibizioni dei cantanti Thomas (che ha proposto l'inedito "Normalità") e Mike (che ha cantato una cover di "Signor tenente" di Giorgio Faletti) e del ballerino Sebastian: a rischio eliminazione è dunque finito un concorrente della squadra sconfitta, la blu, e la scelta è ricaduta sul cantante Riccardo.

La seconda manche è stata invece vinta dalla squadra blu, grazie ai punti conquistati dal duetto della cantante Federica con Elisa su "Empire state of mind" e a due coreografie eseguite dal ballerino Andreas. A finire a rischio eliminazione è stata la cantante della squadra bianca Shady.

Nel ballottaggio finale Riccardo e Shady hanno eseguito ciascuno cinque brani: Riccardo ha proposto gli inediti "Ti luccicano gli occhi", "Sei mia", "Diverso" e le sue cover di "Senza fine" (Gino Paoli) e "E penso a te" (Battisti-Mogol); Shady ha risposto cantando i suoi inediti "Last walk" e "Louboutin" e le cover di "Rolling in the deep" (Adele), "Hide and seek" (Imogen Heap) e "Mi sono innamorato di te" (Luigi Tenco). Il voto congiunto di direttori artistici, professori e giudici ha decretato l'eliminazione di Shady.

Ospiti musicali della puntata sono stati Gianna Nannini, Amy Macdonald e Lenny. La cantautrice toscana si è esibita con Elisa e il ballerino della squadra blu Andreas sulle note di "Ogni tanto" e con Emma e il ballerino dei bianchi Sebastian sulle note di "Amandoti". Amy Macdonald ha accompagnato il ballerino Andreas con la sua hit del 2008 "This is the life", mentre Lenny ha accompagnato una coreografia eseguita da Sebastian con la sua "Hell.o".

Simona Ventura è stata giudice d'eccezione ed è andata dunque ad affiancare la giuria fissa composta da Ermal Meta, Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Ospite speciale, infine, Diego Armando Maradona, che ha accettato di farsi intervistare dalla conduttrice Maria De Filippi sulla sua vita personale e sulla sua carriera - la conduttrice si è poi fatta a sua volta intervistare da Simona Ventura e da Maradona.