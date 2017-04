È di Tiziano Ferro il brano del nuovo spot del Cornetto Algida per l'estate 2017. La scelta è ricaduta su "Lento/Veloce", il terzo singolo estratto dall'album "Il mestiere della vita" del cantautore di Latina (lo si potrà ascoltare in radio dal 21 aprile), del quale - negli scorsi giorni - Ferro ha girato a Las Vegas il relativo videoclip.

"Lento/Veloce" è una delle canzoni che Tiziano Ferro ha scritto a quattro mani con Emanuele Dabbono, già co-autore di hit come "Incanto" e la recente "Il conforto". Ferro ha scritto il testo, Dabbono ha scritto la musica: "Tiziano è il mio editore e ha la possibilità, per contratto, di decidere come utilizzare le canzoni. Ho saputo che 'Lento/Veloce' era stata scelta per lo spot del Cornetto Algida pochi giorni fa e mi ha strappato un sorriso, perché la mia carriera ha avuto inizio proprio con un evento legato al Cornetto, il Cornetto Free Music Festival, che nel 2005 mi ha portato a suonare in Piazza Duomo a Milano", racconta a Rockol Emanuele, che ha da poco rinnovato il contratto in esclusiva con Ferro come autore e compositore.

"Nel 2015 mandai questa canzone a Tiziano come regalo di compleanno", prosegue il cantautore genovese, "ma era uno scherzo: non sapevo come fargli gli autori e cosa regalargli, così scrissi questa canzone particolare, con una strofa fatta in un modo e il ritornello in un altro modo. Lui modificò il testo originale: 'Lento/Veloce' è nata così".

Parlando del brano, il cantautore di Latina lo ha definito come un pezzo "bipolare" e Dabbono la pensa come lui: "Il ritornello è molto melodico, italiano, mentre la strofa si presta ad essere remixata. Canova, poi, l'ha 'imbastardita', l'ha resa più accattivante, soprattutto con quei coretti. So che ci sono belle vibrazioni anche dall'estero...", dice Dabbono, che si appresta a registrare anche il suo nuovo disco solista, "Totem".

Il nuovo spot del Cornetto Algida debutterà in tv nei prossimi giorni. Nel 2014 e nel 2015 Algida si era affidata a Cesare Cremonini, scegliendo le sue "Logico #1" e "Buon viaggio (Share the love)". Lo scorso anno, invece, per lo spot estivo del Cornetto Algida era stata scelta "Vorrei ma non posto" di J-Ax e Fedez.