I 30 anni di "Achtung baby"

Un album a metà tra la tradizione della scrittura della band e l’innovazione, la voglia di dare nuove vesti e nuovi suoni a cui seguì un tour altrettanto all'avanguardia per innovazione, effetti speciali e ambizione. "Achtung baby" è, per dirla con gli stessi U2, "il suono di quattro uomini che abbattono il Joshua Tree". Nel 1991 la band diede un seguito al loro capolavoro, consegnando alle stampe un altro capolavoro. Nei giorni scorsi è uscita la "30th Anniversary Special Edition" di “Achtung Baby”. L'album è stato ristampato in vinile a novembre, poi ai primi di dicembre è arrivato un cofanetto digitale con 50 tracce. Già, ma è un modo degno di festeggiare uno dei dischi più importanti della carriera della band e dei primi anni '90? Non proprio.

Il catalogo degli U2

La band ormai da 15 anni ha intrapreso un processo di ristampe continue e multiple. Da un lato riedizioni in vinile, dall’altro nuove versioni espanse con lati b, remix e inedito. L’ultima della serie è quella per i 20 anni di "All That You Can't Leave Behind", uscita un anno fa, ma il percorso è irregolare. Nessuna celebrazione per “Rattle and hum”, “Pop” ristampato solo in vinile, “Zooropa” compreso dentro la prima ristampa di “Achtung baby”.

Per quest’ultimo e "The Joshua Tree" si è già arrivati a due riedizioni, una per i 20 e una per i 30 anni. Ma per il capolavoro del 1987 c’è stato, oltre un tour nel 2017, un nuovo mega box anche in fisico. Non molto materiale inedito ma qualcosa di interessante c’era. Per “Achtung baby” The Edge non ha escluso per il futuro una serie di show monografici, ma intanto c’è questo povero box digitale.

Della riedizione del 2011 scrivemmo:

Agli U2 piace fare le cose in grande, si era capito. Così per ristampare “Achtung baby” sono arrivati a quota 10: c’è una versione fatta di due dischetti, ma la versione “Super deluxe” ne contiene ben dieci, sei CD e 4 DVD. La “Uber deluxe” aggiunge memorabilia vari: stampe, un libro, 7” in vinile e addirittura i famosi occhialoni da sole di Bono. E’ un album – anzi due, perché nell’operazione è compreso “Zooropa”. (…) Gli U2 sono riusciti a stupire tutti: perché in queste ristampe ci sono molte sorprese. Hanno tenuto fede all'imperativo attuale, per cui le ristampe servono per gratificare i fan con gli oggetti fisici e la musica rara e inedita, qui presente in enormi quantità. Ci sono i dischi originali, nei primi due CD. C’è la coerenza nel ripubblicare tutta la serie infinita di remix, nonostante siano ancora insopportabili nella quasi totalità (occupano ben due cd, il 3° e il 4°). Ci sono le b-side, di sono gli inediti, e quelli sì sono interessanti, raccolti nel 5° cd (“B-sides and other stuff”):

La “30th anniversary edition"

La “30th anniversary edition" promette 22 canzoni mai pubblicate in digitale, ma si tratta solo di remix, per cui la band in quel periodo aveva una particolare fascinazione: sono gli “Unter Remixes” e gli “Uber Remixes” pubblicati solo in CD 10 anni fa.

Poi c’è il volume “B-Sides And Other Stuff”, anch’esso compreso nell’edizione di 10 anni fa, il più interessante, con inediti: bella “Down all the days”, ovvero il demo di “Numb”, ma cantato da Bono. Interessante. “Heaven and hell”, “Oh Berlin”, “Near the island” e “Everybody loves a winner” è una cover soul, una prosecuzione apparentemente del percorso che la band aveva intrapreso con “Rattle and hum”. I lati B non sono paragonabili a quelli del periodo di “The Joshua tree”; tra le cover bella “Satellite of love” di Lou Reed, quelle di “Paint it black” (Rolling Stones) e “Fortunate son” sono bruttine.

Si può dare di più

Mancano due cose. Incomprensibile la scelta di lasciare fuori da questa ristampa il 6° CD di quella del 2011, ovvero “Kindergarten”: le canzoni di “Achtung baby” in demo inediti e versioni più spoglie, davvero interessanti.

E parlando di demo: uno dei bootleg più noti di sempre è “Salomè” ovvero “The Achtung Baby Working Tapes” tre CD che vennero trafugati e pubblicati illegalmente ancora prima dell’uscita del disco, a dimostrare la quantità di materiale prodotto in studio per arrivare all'album finito.