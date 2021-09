“Beat Coin”: DJ Gengis oltre i confini e con uno stile proprio

“Beat Coin” è un disco rap a tutti gli effetti, nei suoni e nell’attitudine. Si possono trovare parti rappate intense e momenti di scratch, di cui Dj Gengis è un maestro, che riempiono il cuore degli appassionati e riportano indietro nel tempo, rievocando i fasti della cultura hip hop. Suoni che sembravano essersi persi e che invece, evitando qualunque inchino davanti all’altare della moda, fuoriescono con vigore. Il rap è al centro: per rendersene conto basta ascoltare “Non lo so”, “Ready 4 War” o “Wild Boys 2”.

Ma non mancano le contaminazioni, lontane da facili calcoli: questo perché nel percorso di Loris Malaguti, questo il vero nome dello storico produttore, non sono mai mancati anche episodi più pop. Partito tanti anni fa fra battle e produzioni, sempre colonna portante nei live di Noyz Narcos oltre che affermato beatmaker, nel suo percorso Dj Gengis ha collaborato anche con il collettivo rap Truceklan. Ma i confini non gli sono mai piaciuti come dimostra la spinta che, l’anno scorso, ha innescato la collaborazione tra Salmo e Alex Britti in un pezzo, “Brittish”, di cui lo stesso Gengis è anche autore. E così proprio come una criptomoneta, a cui si ispira il titolo, il prodotto finale vuole prendere dal passato, ma guardare anche al futuro. Una fotografia di questa scelta sono le voci che si intrecciano nel progetto, scelte con cura e in base alla musica proposta.

Nel disco si possono trovare collaborazioni prestigiose con nomi come Gemitaiz, Coez, Random, Neffa, Franco126, Tormento, Clementino, Danno, Nashley, Mostro, Dani Faiv, Nerone, Ensi, Carl Brave, Gemello, Noyz Narcos, Gast e Soul Sinner. In molte canzoni, vecchia e nuova scuola si mescolano dando all’ascoltatore una sensazione di potenza, ma allo stesso tempo di freschezza. E come scritto, nonostante alcuni testi siano tutt’altro che banali, non mancano episodi più leggeri e pop con un occhio di riguardo, inevitabilmente, alla scena romana, che in questi anni ha più volte lasciato un segno importante nel mondo urban e del cantautorato.

“‘Beat Coin’ è nato e cresciuto in modo naturale: alcuni artisti si sono incontrati, altri no a causa del periodo storico in cui il tutto ha preso forma. I testi sono usciti in modo diretto, di getto”, lo ha spiegato direttamente il produttore nell’intervista che ci ha rilasciato. Questa urgenza espressiva, per tutto l’album, si sente e rende tutto più fluido e coinvolgente. In questi ultimi anni molti produttori stanno pubblicando album impregnati di suoni e nomi della scena urban: quello di Dj Gengis è coerente con il suo percorso, è ricco di sfaccettature e non si accontenta.