Un ponte fra vecchia e nuova scuola

La celebrazione di una città, ma anche di una carriera. Don Joe, con l’album “Milano soprano” ha deciso di mettere insieme le nuove e vecchie promesse dell’urban lombardo e l’olimpo del rap milanese. Senza dimenticare le contaminazioni, possibili grazie al coinvolgimento di artisti capaci di andare oltre i recinti del genere. Sulle tracce ha voluto una carrellata di ospiti: 167 Gang, Caneda, Coma_Cose, Emi Lo Zio, Emis Killa, Ernia, Guè Pequeno, Il Ghost, J-Ax, Jack The Smoker, Jake La Furia, Marracash, Massimo Pericolo, Montenero, Myss Keta, Nerissima Serpe, Paky, Philip, Rose Villain, Sacky, Shiva, Silent Bob, Ted Bee, Venerus, Vincenzo Da Via Anfossi.

Il punto di partenza non poteva che essere Milano, la città dell’incontro, quella che in questi anni ha abbracciato più di altre il mondo urban. Alcune canzoni connettono il passato con il presente, con il dichiarato obiettivo di creare un ponte di collegamento. Questo avviene non solo per le “accoppiate” fra rap di vecchia generazione e artisti di nuova scuola come in “Bandito” o “Desert Eagle”, ma anche per la capacità di creare beat freschi per colonne della storia del rap italiano. Sul fronte testuale i veterani, tra i quali risaltano molto Jake La Furia e Marracash, mostrano classe e muscoli, mentre le nuove leve, nonostante un’ottima tecnica, non sempre riescono a scolpire atmosfere evocative.

Luigi Florio, questo il suo vero nome, inizia la sua attività musicale negli anni ’90 quando, grazie al fratello, si appassiona all’hip hop.

Nei primissimi anni 2000, insieme a Guè Pequeno e Jake La Furia, fonda i Club Dogo, un gruppo cardine del rap italiano, producendo un totale di sette album. In parallelo Don Joe continua sempre la sua carriera da solista realizzando dischi e innumerevoli tracce. “Dogo Gang Bang” è un traccia simbolo del suo percorso e delle sue capacità con Caneda, Ted Bee, Vincenzo Da Via Anfossi, Montenero, Emi Lo Zio. Un’altra canzone centrale per il progetto è “Guerriero” con Marracash e Venerus. È un tributo di Don Joe a uno dei suoi classici preferiti del rap italiano, “Cose preziose” di Kaos.

Le produzioni sono uno dei punti di forza del lavoro: ci sono tappeti sonori più moderni, che sfociano nella trap, altri che richiamano all’hip hop classico, quello con cui è cresciuto lo stesso artista. Si passa da momenti più crudi ad altri più soft e R&B, il tutto con una coerenza di fondo che da sempre caratterizza il tocco di Don Joe. Ci sono anche tributi ad alcuni decenni come gli anni ’60, omaggiati in particolare da Coma_Cose, Myss Keta e J-Ax. C’è anche spazio per alcuni skit su visioni e problemi personali come quello del diabete cronico. In conclusione “Milano soprano” è un buon disco, con alcune chicche che gli appassionati non si devono perdere, un lavoro che tenta di fotografare, e in alcuni momenti ci riesce appieno, l’evoluzione del rap italiano.