McCartney III Imagined: fantasia al potere 7,5/10

di Luca Perasi

Dallo ‘spostatevi-che-adesso-faccio-tutto-io’ di McCartney III, pubblicato lo scorso dicembre, a questo ‘andate-avanti-voi-ma-non-troppo’ del progetto denominato McCartney III Imagined, il passo è breve, ed è un passo di lato.

Per questo “nuovo” disco che contiene l’album originale in versioni remixate o autentiche cover, affidate a un pool di artisti contemporanei di prim’ordine, tra i quali spiccano i nomi di Beck, Dominic Fike, Damon Albarn, St. Vincent e 3D RDN dei Massive Attack, Paul McCartney si è messo in cabina di regia ma non ha rinunciato a una parte in commedia, e pure da protagonista.

Il progetto

Ad ognuno degli artisti all’interno dell’album è stato dato il compito di ‘reimmaginare’ una delle undici canzoni di McCartney III. Pubblicare la versione alternativa di un disco uscito sul mercato solo quattro mesi fa è una mossa sorprendente e anche azzardata, se vogliamo. Il risultato è comunque di buona fattura in molti episodi e riconferma che, quando c’è il materiale, si può tutto, o quasi. McCartney III Imagined mostra che il repertorio di Paul, persino il più recente, regge anche riletto in chiave contemporanea.

All’interno di un album variegato, dallo stile esotico-sexy-lounge-jazzy, ci sono alcune perle che meritano attenzione. Su tutte, proprio la canzone lanciata come primo singolo, il rifacimento di “The kiss of Venus” di Dominic Fike (quello di “3 nights”, un grande successo del 2018): una cover al 100% (McCartney fa un cameo solo nel videoclip), di personalità, che riesce persino nell’impresa sacrilega di modificare la melodia originale in modo convincente.

La versione memorabile

Una menzione d’onore per Phoebe Bridgers e la sua versione esistenziale-acustica di “Seize the day” e per St. Vincent, che intinge “Women and wives” nel secchio del R&B con contributi strumentali e vocali davvero pregevoli (e tutti suoi!).

E’ vero, Paul ha lasciato gli artisti liberi di esprimersi, senza dare indicazioni su come voleva suonassero queste rivisitazioni. Ne escono tutti bene, chi per fantasia e autonomia, chi per il prestigio di avere associato il proprio nome a quello di McCartney.

Alla fine, è sempre lui il gigante, uno che in questi decenni è riuscito a plasmare una materia immateriale come la musica in modo unico. Dice il saggio: la tua canzone è buona quando suona bene solo con una chitarra o un pianoforte.