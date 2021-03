Leggeri, ma non troppo: "Musica leggerissima" ha conquistato tutto e tutti

L'altro giorno è passato in tv uno spot del programma di Barbara D'Urso con "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino in sottofondo, mentre lei parlava di cronaca nera e gossip. Tutto vero. C'è una dose di misunderstanding alla base del successo nazionalpopolare della canzone che i due cantautori siciliani hanno presentato in gara al Festival di Sanremo 2021, arrivando all'Ariston da outsider e uscendone da vincitori morali, nonostante il quarto posto nella classifica finale.

"Musica leggerissima" ha conquistato tutto: un brano che parla di depressione diventa un tormentone. Sarà interessante scoprire cosa succederà nelle rispettive carriere di Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino dopo una hit del genere, che per loro è già croce e delizia. È ancora troppo presto, però: il fenomeno "Musica leggerissima" è nel pieno del suo boom, testimoniato dal Disco di platino appena conquistato per l'equivalente di oltre 70 mila copie vendute (il primo brano a raggiungere il traguardo tra quelli in gara quest'anno a Sanremo), dal primo posto nell'ultima classifica Fimi/Gfk relativa ai singoli più scaricati e ascoltati in Italia e in quella dei pezzi più trasmessi dalle radio.

Il repack

Intanto Colapesce e Dimartino pubblicano il repack dell'album congiunto uscito l'anno scorso, "I mortali", che torna nei negozi e sulle piattaforme con un nuovo titolo ("I mortali²"), una nuova, enigmatica copertina (nella quale i corpi dei due cantautori spariscono e rimangono solamente i vestiti) e un secondo disco di tracce extra. Ne fa parte ovviamente "Musica leggerissima", curiosamente inserita subito dopo la canzone che apre il disco e ne rappresenta per certi versi il manifesto, come scrivemmo già nella recensione uscita l'anno scorso, in cui i due cantautori si divertono a elencare tutti i luoghi comuni del nuovo (cant)autorato italiano: dalla tendenza a evitare temi scomodi ("E che faccio, parlo di migranti? Per carità, migranti no") alla necessità di piacere a tutti i costi "a una ragazza del 2000" (il pubblico di riferimento dell'ItPop).

Una parodia che suona come una contro-dichiarazione d'intenti. E infatti appena finisce, parte "Musica leggerissima", il cavallo di Troia che ha permesso a Colapesce e Dimartino di fare breccia nel pop mascherando una tematica tutt'altro che leggera con una melodia irresistibile.

"I mortali" e il secondo disco (con la cover di Battiato)

L'altro inedito è il brano che dà il titolo all'intero progetto, prodotto dagli stessi produttori di "Musica leggerissima", Federico Nardelli e Giordano Colombo, che chiude il disco e ne sintetizza il concept: una riflessione sulla caducità dell'esistenza che mischia riflessioni pseudofilosofiche ("Cos'è che ci fa credere / Che ci sarà un pianeta, un aldilà / Ma intanto io resto qua / Felice accanto a te, ma a volte no / Che siamo mortali, senza le ali") con immagini da tormentone estivo ("Beviamo un succo d'ananas / Mentre il mondo rotola / Lo yoga ci rilasserà / Però qualcuno altrove soffoca"), con il totem di Battiato, gigante, sempre sullo sfondo.

Non è un caso che a chiudere il secondo disco del repack de "I mortali", che contiene uno stupendo adattamento in italiano di "Born to live" di Marianne Faithfull ("Nati per vivere") e rivisitazioni di alcuni brani tratti dai rispettivi dischi solisti di Colapesce come "Copperfield" e "Totale" e di Dimartino come "Noi siamo gli alberi" e "I calendari" (ad un certo punto, si scambiano pure le canzoni: "Amore sociale" è cantata da Colapesce, "Decadenza e panna" da Dimartino), sia il duetto su "Povera patria" che i due hanno proposto nella serata delle cover di Sanremo 2021. Leggeri, ma non troppo.