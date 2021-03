Bugo è qui e canta le sue canzoni

Un anno dopo ancora a Sanremo. Un anno dopo ancora al festival. Un anno dopo avere pubblicato "Cristian Bugatti" Bugo ribalta il titolo dell'album e pubblica "Bugatti Cristian", che poi è il nome e il cognome dell'interprete nato a Rho, vicino Milano, ma cresciuto, sin dai primi vagiti, in un paese tra le risaie del novarese. "Bugatti Cristian" non è un disco nuovo di zecca, è un mezzo disco nuovo di zecca, nel senso che solo cinque dei quattordici brani che lo compongono sono inediti, gli altri nove sono quelli che già componevano la tracklist di "Cristian Bugatti".

Bugo è qui

Come noto, ormai è storia, si chiuse con un brutto episodio la partecipazione di Bugo al festival della canzone italiana nel 2020. L'ultima sera, quella della finale, abbandonò il palco del teatro Ariston lasciando solo davanti al pubblico il suo compagno di gara Morgan, che lo aveva irriso modificando l'incipit della canzone in concorso, "Sincero", a chiedersi dove fosse andato Bugo. Come ha scritto, comprensibilmente stizzito, nei giorni del festival 2021, il cantautore novarese sui suoi social network in un messaggio indirizzato alla stampa, 'Bugo è qui'.

Bugo è 'E invece sì'

La risposta migliore data a quanti hanno ironizzato sulla sua scorsa partecipazione sanremese – senza pensare che una situazione di quel genere può aver fatto soffrire, e parecchio, chi si è trovato a subirla - Bugo l'ha data con "E invece sì", la canzone con cui si è presentato in gara quest'anno.

Una canzone radicalmente diversa da "Sincero" che nonostante fosse stata scritta da Bugo era tagliata sulla misura musicale di Morgan. Un brano, "E invece sì", che si apre fiati in resta con un accativante ritornello che spinge a cantare gioiosi a pieni polmoni, il testo è ora stralunato ora scalcinato, divertente e disvelante come nella migliore tradizione di Bugo. A proposito di feat, nel nuovo album è presente la poppeggiante "Meglio" interpretata insieme alla band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari che lo hanno anche affiancato al festival di Sanremo nella serata dedicata alle cover sulle note di "Un'avventura" di Lucio Battisti. Ed echi di Lucio Battisti si ritrovano anche in "Come si fa". "Videogame" fa viaggiare Bugo all'indietro nel tempo e ricorda, anche musicalmente, il tempo della sua adolescenza, quando si avevano più vite a disposizione, proprio come nei videogiochi. Il quinto inedito del disco giunge a chiudere la scaletta, un pianoforte lo accompagna in "O che cosa", canzone che ricorda molto da vicino il Vasco Rossi degli anni ottanta.

Bugo è Bugo, what else

Che sia Cristian Bugatti oppure Bugatti Cristian, Bugo è questo qui. E non è un prendere o lasciare, piuttosto è un apprezzare, se lo si vuole, un cantautore che, fedele a se stesso, mostra una volta di più il suo valore, con una scrittura sempre molto personale ed identificabile che ha sviluppato lungo i suoi oltre venti anni di carriera. E dov'è Morgan? Morgan non manca nella tracklist di "Bugatti Cristian", infatti "Sincero" – il famigerato brano presentato a Sanremo nel 2020 - è stata mantenuta nella versione con il featuring del musicista monzese (nonostante il featuring pare farlo più Bugo di Morgan) del resto, come ebbe a dire alla pubblicazione dell'album lo scorso anno, "Solo io potevo fare uscire come primo singolo di un mio disco una canzone dove canta un altro". Nonostante il brano sia legato a un episodio sconveniente e doloroso, Bugo non lo sconfessa e dice: “È bellissima così esiste una versione in cui io canto da solo, ma il pezzo è bellissimo così, non l’ho cambiato”. Ad maiora.