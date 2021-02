Nitro si evolve, ma non è un videogioco

Nitro muta, si evolve, ma non c’è nulla di virtuale. È musica fatta con il cuore, con stile e tecnica: è tutto reale. Il rapper vicentino presenta un next level di “GarbAge": si tratta di “GarbAge Evilution”, un progetto che comprende il suo ultimo disco, uscito nel difficile marzo 2020, a cui aggiunge sei nuovi brani.

Insomma, un repack con delle chicche supplementari, una pratica sempre più comune nel mondo hip hop. I brani in più sono la già edita “Ossigeno” con Vegas Jones (prod. Stabber & Yves the Male), “Animalz” (prod. Strage), “Chica” (prod. Young Miles), “Barsmageddon” (prod. Low Kidd) e due featuring annunciati per la nuova uscita, uno con la vincitrice di X Factor 2020, Casadilego, in “Mr & Mrs Smith” (prod. Stabber) e l’altro con Rosa Chemical in “Ok Boomer” (prod. B-dope & Young Miles). Sono brani molto diversi fra loro, per temi e suoni, ma l’attitudine di Nitro è riconoscibile e ben definita.

Un nuovo ascolto meritato

L’artista ha collezionato dischi di platino per i suoi due ultimi album a firma Sony Music Italy, “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto nella classifica italiana per otto settimane di fila. “GarbAge” è sì entrato direttamente in testa alla classifica Fimi, ma non ha avuto vita facile, essendo uscito in un periodo complicato a causa della pandemia. Questa nuova edizione permette un meritato riascolto, impreziosito dalle tracce aggiuntive. “Animalz” è uno sfogo, in pieno stile Nitro, con punchline taglienti e flow.

I colori e le atmosfere cambiano con “Chica”, un pezzo più soft in cui intersecano anche strumenti come le tastiere: “Mi fa le trecce, poi mi tatua” rappa Nitro, una fotografia di una donna alfa, affascinante quanto decisa. “Barsmageddon” è una mitragliatrice rap in cui Nitro mostra tutto il suo talento. “Mr & Mrs Smith”, con Casadilego, è un pezzo anomalo, un duetto caldo, con sfumature black in cui la voce della giovane artista sembra quella di una sirena. “Ok Boomer” è una canzone più leggera, ironica, con un Rosa Chemical sempre fuori dagli schemi.

La canzone da ascoltare: “Ossigeno”

Si chiude il cerchio con il brano firmato insieme a Vegas Jones, un altro rapper tecnicamente fortissimo. “Fa male anche a me come le tue foto che ora elimino. Come fa a bruciare un fuoco senza ossigeno? Mi dai del fuori di testa, scappato di casa che rompe le cose, ma ti capisce benissimo. Prendiamo il meglio dal minimo”, canta e rappa Nitro, in un pezzo agrodolce, il migliore di questa nuova edizione. In definitiva l’artista si conferma una colonna portante della scena hip hop: ha un timbro preciso, un rap più tendente all’hardcore da cui non si allontana, nonostante in questo caso provi a uscire dalla sua comfort zone.