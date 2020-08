I dischi fondamentali del rock: "Uprising" di Bob Marley & The Wailers

Se UPRISING è l’ennesimo articolo imperdibile in un catalogo, quello del Bob Marley anni ’70, fatto solo di capolavori e mezzi capolavori, e non il congedo dimesso che rischiò di essere, lo dobbiamo a Chris Blackwell. Quando ne ascolta i nastri il signor Island apprezza la malinconica ma pure scherzosa "Pimper’s Paradise" e la zuccherina innodia di "Forever Loving Jah", e ovviamente la disco in levare di "Could You Be Loved", che ha sopra tatuata in caratteri cubitali la parola “hit”, ma osserva che all’album manca qualcosa.

Marley non replica, si limita a sorridere. E il giorno dopo torna in studio con "Coming In From The Cold" e "Redemption Song". Di quest’ultima l’edizione in CD oggi in commercio aggiunge a fondo corsa una versione registrata con il gruppo, e ben diversa da quella universalmente nota, facendole poi ancora andare dietro la "Could You Be Loved" al tempo su 12”. Per quanto siano belle curiosità la loro inclusione in scaletta pare inopportuna per come sciupa il pathos che dava, alla stampa originale in vinile, il suo chiudersi con la "Redemption Song" acustica che chiunque sta leggendo conoscerà. Suggello che emozionava già all’uscita dell’album e cento volte di più quando l’anno dopo un tumore al cervello uccideva il profeta del reggae e ci si rendeva conto che quello struggente spiritual era stato il suo addio alla vita.

