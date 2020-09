I dischi fondamentali del rock: "Ace of spades" dei Motorhead

Musica per biker ubriaconi e rissosi, certo, ma musica dove la rozzezza – per metà istintiva e per metà pianificata con perizia e rigore – assurge al rango di arte di strada. Quarto capitolo della serie, ACE OF SPADES è il più classico e il più fortunato commercialmente, con il disco d’oro e il n.4 nella classifica di vendita conquistati in patria (meglio avrebbe fatto, arrivando in cima, solo il formidabile live NO SLEEP ’TIL HAMMERSMITH, cartolina-ricordo della successiva tournée). Ottimamente prodotto dal vate Vic Maile, ha come punta di diamante l’irresistibile traccia omonima e costituisce il perfetto manifesto dell’organico che (più) ha fatto la storia, completato dal chitarrista Eddie Clark e dal batterista Phil Taylor.

Anello di congiunzione tra generi che almeno nella seconda metà dei ’70 erano in apparenza inconciliabili come punk e hard rock, i Motorhead hanno raggiunto i quattro decenni di carriera; solo la morte nel dicembre 2015 di Ian “Lemmy” Kilmister, il bassista/cantante e indiscusso leader – oltre che figura di rilievo dell’underground britannico già negli anni ’60 – ha potuto arrestarne la folle corsa, documentata da oltre venti album di studio e alimentata da devastanti esibizioni sempre all’insegna di un suono veloce, feroce e granitico.

TRACKLIST

01. Ace of Spades (02:49)

02. Love Me Like a Reptile (03:24)

03. Shoot You in the Back (02:40)

04. Live to Win (03:38)

05. Fast and Loose (03:23)

06. (We Are) The Road Crew (03:13)

07. Fire, Fire (02:43)

08. Jailbait (03:34)

09. Dance (02:38)

10. Bite the Bullet (01:39)

11. The Chase Is Better Than the Catch (04:18)