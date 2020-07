I dischi fondamentali del rock: "Definitely maybe" degli Oasis

Checché ne dicano i detrattori, nel 1994 tutti stavamo aspettando queste canzoni. Per una certa parte del mondo occidentale gli anni ’90 sono stati l’ultima epoca davvero felice, e i pezzi degli Oasis – derivativi, ripetitivi, prevedibili e nonostante ciò assolutamente irresistibili – hanno rappresentato la colonna sonora ideale della cool Britannia. Festaiole, cantabili a squarciagola e r’n’r, perché la vita sembrava un unico infinito party da pubblicitari; ma anche con un retrogusto di malinconia e di nostalgia, perché già a quei tempi ci si guardava indietro, presagendo che la festa sarebbe finita presto.

Con le loro rime baciate, le loro sequenze di accordi indovinabili entro i primi cinque secondi, il loro centrifugare Beatles e Stones, Sex Pistols e Slade, canzoni come "Cigarettes & Alcohol", "Rock’n’Roll Star", "Supersonic", "Shakermaker" e soprattutto "Live Forever" (un vero inno generazionale, nello stesso anno del suicidio di Cobain e del grunge) sono state la sonorizzazione perfetta di un momento congelato nel tempo, che non tornerà mai più. Come del resto, passati i trionfi del successivo (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY?, a Noel Gallagher non è mai più tornata questa ispirazione.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.