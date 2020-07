I dischi fondamentali del rock: "I do not want what I haven't got" di Sinéad O'Connor

Sebbene per un periodo brevissimo, un album, visto che nel confronto perdono non solo i successori (mediamente mediocri) ma anche quel THE LION AND THE COBRA che all’uscita nel 1987 parve esordio eccezionale. Cancellato da un successore in cui Sinéad si permette di tutto, passando dal folk alla ballata orchestrale a un rock di atmosfera e sostanza, facendo Prince meglio di Prince e salutando con i quasi sei minuti di una traccia omonima cantata a cappella.

A furia di controversie su qualunque argomento, dalla politica alla religione alla famiglia, dallo showbiz alla sessualità, a furia di vederla in prima pagina per ragioni (spesso tristi, legate a una condizione mentale instabile) che nulla hanno a che fare con la pubblicazione di un disco o l’annuncio di un tour, è andata a finire che un po’ ci si è dimenticati di che razza di artista immensa sia stata questa riottosa dublinese.

I Do Not Want What I Haven'T Got

TRACKLIST

01. Feel so Different (06:46)

02. I Am Stretched on Your Grave (05:33)

03. Three Babies (04:43)

04. The Emperor's New Clothes (05:16)

05. Black Boys on Mopeds (03:52)

06. Nothing Compares 2 U (04:40)

07. Jump in the River (04:11)

08. You Cause as Much Sorrow (05:02)

09. Last Day of Our Acquaintance (04:38)