Luke Haines & Peter Buck, ruvidi e poetici

di redazione Vinyl

Serendipity? Forse. I fatti sono semplici: questo progetto nasce da un acquisto online – quando Peter Buck (ex R.E.M.) compra, per 99 sterline, un ritratto di Lou Reed dipinto da Haines (ex Auteurs: chi se li ricorda?).

Scaturisce un’amicizia a distanza e dopo poco scatta l’ideona: fare qualcosa insieme.

E quel “qualcosa” è appunto il LP Beat Poetry For Survivalists, un lavoro che profuma in qualche modo di R.E.M. nella sua disarmante semplicità e freschezza, fatta di indie rock melodico con chitarre in primo piano, melodie immediate ma non banali, cantati loureediani e arrangiamenti scarni, quasi lo-fi.

Tutto con un suono ruvido, da vera indie band anni Novanta che aborre superproduzioni e trucchetti da studio.

