Sui Nada Surf possiamo ancora contare

Non è detto che "rassicurante" sia l'aggettivo migliore per descrivere un disco. Anzi: l'etichetta del bravo critico dice che un album come si deve debba fare uscire dall'immancabile comfort zone tanto chi lo registra quanto chi lo ascolta, stravolgendo, innovando, rompendo col passato, infilandoti su per le orecchie qualcosa di mai sentito e che mai avresti pensato di ascoltare. Tutto giusto, per carità: nella stragrande maggioranza dei casi, i dischi che continuiamo ad ascoltare da cinquant'anni a questa parte corrispondono a questo identikit.

La storia della musica, tuttavia, non è fatta di sole pietre miliari, ma anche da tante - be', non troppe, o meglio: meno di quanto ci si potrebbe augurare - piccole tessere che, assestandosi tra un macigno e l'altro - tengono insieme il tutto. "Never Not Together", a conti fatti, è una di queste tessere, e - in questo senso - è rassicurante per diverse ragioni.

Lo spin-off di "You Know Who You Are" "Peaceful Ghosts: Live with Deutsches Filmorchester Babelsberg" aveva fatto credere a molti che Matthew Caws e i suoi si fossero stancati di vestire i panni dei paladini dell'indie rock anni Novanta, dei ganci melodici sghembi ma irresistibili, delle chitarre crunch e dei ritornelli da cantare in coro che hanno fatto la fortuna di gente come Rivers Cuomo: roba vecchia, d'accordo, che esiste da almeno trent'anni. Ma che i Nada Surf sanno fare bene come pochi altri.

"Never Not Together" si apre con i sei secondi di silenzio che preludono all'attacco di "So Much Love", che fila via liscia fino agli elementari - e proprio per questo efficaci - disegni di synth su "Come Get Me". "Live Learn and Forget" è accompagnata da un pianoforte spalmato con classe e discrezione dall'inizio alla fine del brano, ottima vicina dell'acustica "Just Wait", che anticipa "Something I Should Do", forse la canzone bandiera del disco, inno power pop a metà strada tra Fountains of Wayne e Posies che restituisce un Caws in forma smagliante, e ottimo spartiacque che accompagna l'ascoltatore nella seconda metà del lavoro, che dopo gli intermezzi di "Looking for You" e "Crowded Star" rialza gradualmente bpm e volume con "Mathilda" per chiudere in bellezza con "Ride in the Unknkow".

Non c'è niente di nuovo in "Never Not Together", ma non c'è nemmeno niente fuori posto: la scrittura dei Nada Surf è rimasta quella di sempre, efficace, umile (nell'accezione più positiva del termine), priva di voli pindarici o pretenziose sbandate, affinata da anni di esercizio e rimasta - per fortuna - immune a tentazioni modaiole o ad ambizioni fuori portata. Anche in questo senso "Never Not Together" è rassicurante: in tempi in cui si insegue - molto, troppo pericolosamente - il capolavoro epocale a tutti i costi, gruppi come quello di Caws e soci teniamoceli stretti.