Rivive la voce di Mango: ecco "Tutto l'amore che conta davvero"

Cinque anni dopo la sua scomparsa, avvenuta nel dicembre del 2014, la voce di Mango rivive in "Tutto l'amore che conta davvero", cofanetto che contiene i successi, alcune registrazioni dal vivo, alcune rarità e duetti.

Curato dalla moglie Laura Valente - ex voce dei Matia Bazar - e dai figli Angelina e Filippi insieme a Lorenzo Cazzaniga, storico ingegnere del suono, "Tutto l'amore che conta davvero" si divide in tre sezioni tematiche ed è disponibile in altrettante version i: la deluxe edition da quattro cd con i successi, i duetti, le rarità e i live; la versione standard da tre cd senza le registrazioni dal vivo e una versione in vinile.

Tra i successi, tutti i cavalli di battaglia della carriera del cantautore: da "Oro" a "Ti porto in Africa", passando per "Lei verrà", "Bella d'estate" e "Mediterraneo", mentre tra i duetti spiccano quelli con - tra gli altri - Lucio Dalla (su "Forse che sì, forse che no"), Claudio Baglioni ("Amore bello"), Franco Battiato ("La stagione dell'amopre") e la stessa Laura Valente ("Il dicembre degli aranci").

"L'esigenza, dopo cinque anni di silenzio discografico, è stata quella di creare un compendio del patrimonio musicale e letterario lasciato da Pino", spiega la moglie a proposito del progetto, "tentando di dare nuova linfa, oltre che agli innumerevoli grandi successi, anche ai suoi tesori nascosti, agli incontri musicali più riusciti e alla sua straordinaria attitudine live, propria del grande cantante e dell'uomo sensibile e autentico che era".