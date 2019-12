Mara Redeghieri, la recidiva del pop-rock italiano

Due anni e mezzo fa usciva "Recidiva", il disco che segnava il ritorno di Mara Redeghieri, un nome fondamentale per chi ha seguito il pop-rock italiano degli anni '90: gli Üstmamò hanno provato a cambiare le regole del gioco in un periodo musicalmente molto più rigido di ora per la musica nostrana.

L'altra metà del gruppo, Luca Alfonso Rossi, ha ripreso in mano il marchio qualche anno fa dopo lo scioglimento del 2003 l’altra mente del gruppo. La Redeghieri ha scelto una strada diversa, principalmente basato sulla canzone popolare emiliana. "Recidiva", uscito a maggio 2017 fu il suo primo album in assoluto da solista. Oggi esce in questa versione "+", dove il segno è pienamente giustificato: sempre prodotto da Stefano Melone ma reinciso con la presenza di nomi come Gianna Nannini, Luca Carboni, Antonella Ruggiero, Orietta Berti, Mauro Ermanno Giovanardi Rachele Barteghi, a cui si aggiungono remix Raiz, Beatrice Antolini e Lele Battista.

Come dicevamo recensendo l'originale. “Recidiva” è un disco che unisce le diverse anime di Mara Redeghieri e ne ripropone, intatto e maturato, il fascino: basi elettroniche una voce personale, una bella scrittura. Le rielaborazioni non stravolgono le canzoni, ma aggiungono nuove sfumature, talvolta molto diverse: bella la presenza di Gianna Nannini in apertura su "Anni luce", ma anche quella di Orietta Berti su "Cupamente". Sì, Orietta Berti, una dimensione pop-popolare che fa parte del DNA della Redeghieri, che passa senza colpo ferire da questo duetto a quello più cupo con Mauro Ermanno Giovanardi e Rachele Bastreghi dei Baustelle.

Questa la lista completa delle collaborazioni: "Anni luce! (con Gianna Nannini); "Augh"; "Uomo nero" (con Luca Carboni); !Cupamente" (con Orietta Berti); "Pestifera" (con Rachele Bastreghi); "Strump"; "Romantica Siderale" (con Mauro Ermanno Giovanardi); "Madredea" (con Antonella Ruggiero); "Io essere umana"; "Augh" (remix di Beatrice Antolini); "Pestifera" (remix di Lele Battista); "Io essere umana" (remix di Raiz e Pierpaolo Polcari)