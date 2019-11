Manuel Agnelli, libero fra Tom Waits e Lana Del Rey

Il tour teatrale di Manuel Agnelli, intrapreso insieme al violinista Rodrigo D’Erasmo, è stato ed è una ricerca della libertà. La voce degli Afterhours, fra musica e racconti di vita, si mostra al pubblico in una dimensione diversa rispetto a quella della band, raggiungendo picchi interpretativi e manipolando la scaletta a suo piacere. Il tutto avvolto da un’atmosfera più intima in cui barriere e maschere non sono previste.

“An Evening With Manuel Agnelli” - disponibile in vinile e in digitale sulle piattaforme streaming - è una diapositiva in musica di questo percorso, una testimonianza live del tour. Accanto alle versioni rivisitate dei brani degli Afterhours, si alternano cover dense di significati per il percorso musicale dell’artista milanese. Si parte con “Martha” di Tom Waits in cui il pianoforte e la voce di Agnelli accompagnano l’ascoltatore dentro un universo sonoro in cui D’Erasmo interviene a rendere tutto più denso e rarefatto. Si prosegue con “Ti cambia il sapore”, pezzo simbolo dell’ultimo disco degli After “Folfiri o Folfox”, per poi arrivare a “Video Games” di Lana Del Rey, canzone apparentemente lontana dal mondo di Agnelli. Chi ha visto lo spettacolo sui palchi dei teatri italiani, sa che la canzone è stata messa in scaletta perché la cantautrice statunitense è amatissima dai figli di Manuel. “Ascoltano tanta musica, a volte è pessima. Ma mi hanno fatto scoprire anche pezzi meravigliosi come questo…”, aveva spiegato in tour.

Interessante la scelta dei pezzi: non tutta la scaletta, ma solo 11 canzoni, messe in sequenza come se fosse un album "normale" - e con una cura del suono davvero notevole: caldo, dinamico. “Male di Miele”, inno degli After, è restituita in una versione muscolare, la voce di Agnelli gioca con le sonorità e spalanca le porte a “Shipbuilding” di Elvis Costello, una delle chicche del progetto. “Strategie” è da brividi: chi è fan degli After sa che la canzone, durante i live, può essere ascoltata in acustico, chitarra e voce, più viscerale e sofferta, oppure più rock e impetuosa grazie all’apporto elettrico. Qui si privilegia una versione lenta e cantautorale in cui il violino di D’Erasmo accompagna in modo simbiotico le parole di Agnelli. Poi il tuffo dentro due classiconi: “Ballata per la mia piccola iena” e “Quello che non c’è”, che non smettono mai di stupire per intensità. Anche qui D’Erasmo è superbo nell’entrare con il violino fra le pieghe delle canzoni, più scarne rispetto alle versioni originali, ma avvolgenti. Il secondo lato si chiude con una riuscita versione di “Perfect Day” di Lou Reed. Gli amanti più focosi degli Afterhours avranno nostalgia della forza elettrica di alcune canzoni qui presentate con un abito più intimo, ma non per questo meno efficace. Però sbaglia chi, in questo caso, cerca a tutti i costi un disco degli After. “An Evening With Manuel Agnelli” è soprattutto un appuntamento con Agnelli, con il suo carisma, la sua poetica e il suo inconfondibile stile interpretativo.