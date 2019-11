Una dose da cavallo di Beki Bondage

A volte mi domando se la drammatica crescita numerica di box set su CD nella mia collezione sia un inequivocabile, incontrovertibile e chissà se reversibile segno di invecchiamento. Già, perché da collezionista e fan, fin dai miei primi passi nel 1980-81 mi è sempre parso che le collection fossero roba per chi non aveva la passione di seguire gli artisti, per i late-comers e/o quelli che volevano acquistare punti figaggine senza sforzo (almeno agli occhi di chi come loro di punti non ne aveva).

Eppure i box aumentano anche nei miei scaffali (e casse e scatoloni, giacché ormai il tutto straborda e invade spazi non ortodossi). Ma inizio a guardarli con occhio diverso, sopratutto per la comodità di trovare radunati insieme magari 4-5 album da ascoltare facilmente senza dover andare a riesumare gli LP, che quasi sempre vanno puliti dopo anni di limbo. E poi spesso nei box ci sono anche bei libretti, liner notes aggiuntive e magari anche i golosissimi gadget. Insomma, sono fregato. E vecchio.

Detto questo, il cofanetto in esame è una notevole chicca in quanto - a prezzo peraltro amichevolissimo - raduna i primi 4 album dei Vice Squad (capitanati dalla sexy punkette Beki Bondage) usciti fra il 1981 e il 1988: "No cause for concern", "Stand strong and proud", "Shot away" e "Live and loud!". Il tutto con l'aggiunta di un CD di outtake, versioni differenti, demo etc etc intitolato "Odds 'n' squads".

Se non conoscete il gruppo - che, oggettivamente, fa parte della seconda ondata, quella "minore" del punk made in UK - questa è un'ottima occasione per avvicinarsi all'argomento. Di sicuro ci troverete più di un pezzo degno di nota, magari bypassato dalle classifiche istituzionali deputate a eleggere i migliori pezzi del punk inglese di sempre. In più il box contiene un libretto da 16 pagine con testo descrittivo, foto varie, riproduzioni di articoli d'epoca e scatti di memorabilia varie.

Peraltro, se l'ascolto vi intrigasse, sappiate che Beki è ancora saldamente alla guida di un'incarnazione dei Vice Squad che calca i palchi europei e statunitensi con una certa frequenza.