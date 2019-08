Il ritorno dei Kaiser Chiefs, tre anni dopo

DUCK Kaiser Chiefs © Kaiser Chiefs, under exclusive licence to Univer (Digital Media)

Bentornati, Kaiser Chiefs. A distanza di tre anni dall'uscita del loro ultimo album, "Stay together" del 2016, la band di Leeds torna con un nuovo disco: si intitola "Duck" ed è il settimo lavoro in studio della formazione guidata da Ricky Wilson, tra i gruppi simbolo dell'indie rock britannico degli anni Duemila insieme a - tra gli altri - Kasabian, Arctic Monkeys e Kooks.

Le lavorazioni di "Duck" hanno visto i Kaiser Chiefs tornare a collaborare con Ben H. Allen, già al fianco di Animal Collective e Belle and Sebastian, che aveva già prodotto per la band di Ricky Wilson "Education, education, education & war". Allen ha condiviso la cabina di produzione insieme a Iain Archer (Snow Patrol, James Bay e Jake Bugg).

Il disco contiene undici pezzi in puro stile Kaiser Chiefs, che qui tornano a riproporre per l'ennesima volta il mix tra indie, rock e power pop che ha da sempre caratterizzato il suono del gruppo. Ci sono anche i singoli "Record collection" e "People know how to love one another", quest'ultimo suonato anche sul palco dello stadio di Wembley a Londra lo scorso 6 luglio, quando i Kaiser Chiefs hanno fatto da supporter agli Who.