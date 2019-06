"This Wild Willing" di Glen Hansard in vinile

THIS WILD WILLING Glen Hansard Anti- (Vinile) Powered by

Lui è il cantautore più bravo in circolazione, non c’è dubbio: Glen Hansard torna con il quarto disco solista, ed è un capolavoro.

Non fatevi ingannare dalla prima canzone: il fruscio di sottofondo è un effetto della registrazione, non è la puntina che gracchia, e il brano è cupo, quasi ipnotico. Ma già da Don’t Settle il disco si apre, con ballate, crescendo, citazioni di world music, senza dimenticare le sue origini irlandesi.

Negli album solisti precedenti, Glen si era dedicato soprattutto al celtic soul – sulla scia di uno dei suoi maestri spirituali, Van Morrison. Qua invece spazia, fino a creare un sound personale che talvolta ricorda Bon Iver (la voce filtrata di Fools Game), altre volte gioca con il folk (Mary) o diviene semplice e magnifico cantautorato (Who’s Gonna Be Your Baby Now).

Lato A

I’ll Be You, Be Me

Don’t Settle

Fool’s Game

Lato B

Race To The Bottom

The Closing Door

Brother’s Keeper

Lato C

Mary

Threading Water

Weight Of The World

Lato D

Who’s Gonna Be Your Baby Now

Good Life Of Song

Leave A Light