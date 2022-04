Concerti, Nick Cave: una nuova data in Italia con i Bad Seeds

Si aggiunge una nuova data italiana al calendario del tour di Nick Cave e dei suoi Bad Seeds, che la prossima estate torneranno ad esibirsi dal vivo in Europa dopo la tournée del cantautore australiano con Warren Ellis nel Vecchio Continente lo scorso anno a supporto del loro primo album in studio come duo, “Carnage”. Diventano così due i concerti in programma quest’anno in Italia della voce di “Skeleton tree” e della sua band.

Prima di andare in scena all’Arena di Verona il prossimo 4 luglio, Nick Cave e i Bad Seeds si esibiranno il 19 giugno presso la Rotonda del Lungomare di Taranto. Come da comunicato, maggiori informazioni e indicazioni relative ai biglietti sono disponibili sul sito dell’organizzatore www.dalessandroegalli.com.

“Ghosteen” è a oggi l’ultimo album in studio dato alle stampe dal 64enne musicista australiano e il suo gruppo, che mancano dal nostro Paese dall’estate del 2018, ovvero dal concerto al Lucca Summer Festival in occasione del tour di "Skeleton tree”.

Nick Cave, che per quanto riguarda l’attività live con i Bad Seeds è fermo dalla fine di due anni fa, oltre al recente progetto insieme a Ellis con cui è protagonista del nuovo film intitolato “This much I know to be true” sul loro rapporto creativo, nel 2020 in piena pandemia ha registrato all'Alexandra Palace di Londra un'emozionante concerto in streaming, poi diventato anche un disco (e un film-concerto).