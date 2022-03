Dopo il documentario “One more time with feeling”, Andrew Dominik torna a raccontare Nick Cave con il lungometraggio “This much I know to be true”. La pellicola, annunciata lo scorso gennaio dal cantautore australiano e presentato come un lungometraggio complementare al precedente progetto cinematografico dell'artista con il regista sulla realizzazione dell’album “Skeleton tree” del 2016, esplora la musica e il rapporto creativo di Cave e Warren Ellis.

“This much I know to be true” è stato girato tra Londra e Brighton e, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane i prossimi 23, 24, 25 maggio (elenco dei cinema a breve su nexodigital.it) dopo l'anteprima mondiale al Festival di Berlino, approfondisce la creazione delle canzoni di “Ghosteen” del 2019, il diciassettesimo album in studio di Nick Cave con i suoi Bad Seeds e realizzato con la collaborazione di - tra gli altri - Warren Ellis. Il film quindi si concentrerà anche sui brani del disco uscito lo scorso anno e inciso da Nick Cave con Ellis ma senza la sua band, “Carnage”.

Ecco la locandina di “This much I know to be true”: