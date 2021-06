Concerti, Nick Cave e The Bad Seeds: una data in Italia dopo quattro anni

Nick Cave e The Bad Seeds dal vivo all'Arena di Verona il 4 luglio 2022. Il cantautore australiano e la sua band tornano in concerto in Italia dopo quattro anni. La data, appena annunciata, va ad aggiungersi al calendario del tour che l'estate del prossimo anno vedrà Nick Cave e soci tornare ad esibirsi dal vivo in Europa: sono i primi concerti annunciati dal cantautore dopo la cancellazione del tour nel Vecchio Continente e in America a causa della pandemia, nel 2020.

I biglietti per assistere al concerto di Nick Cave e dei suoi Bad Seeds all'Arena di Verona saranno in vendita dalle ore 10 del 25 giugno.

L'ultimo passaggio di Nick Cave in Italia risale all'estate del 2018, quando si esibì sul palco del Lucca Summer Festival con il tour di "Skeleton tree". Con i Bad Seeds è fermo, per quanto riguarda l'attività live, dalla fine di quello stesso anno.

"Ghosteen", uscito nell'ottobre del 2019, resta ad oggi l'ultimo progetto discografico del cantautore e della sua band. Lo scorso anno, in piena pandemia, Nick Cave ha registrato all'Alexandra Palace di Londra un'emozionante concerto in streaming, poi diventato anche un disco (e un film-concerto).