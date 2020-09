Nick Cave: il concerto in streaming diventa un album dal vivo (e va al cinema)

Il concerto in streaming di Nick Cave all'Alexandra Palace di Londra registrato a giugno e trasmesso in rete il mese successivo diventa un album dal vivo e un film-evento. Per il disco, che sarà disponibile in formato cd, vinile e digitale, bisognerà aspettare il prossimo 20 novembre, mentre il film di "Idiot prayer" arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi due settimane prima, il 5. In Italia la pellicola sarà distribuita da Nexo Digital e sarà in sala solo per tre giorni a ridosso dell'uscita del disco, il 16, il 17 e il 18 novembre (i biglietti saranno disponibili in prevendita dal prossimo giovedì, 10 settembre). Ecco un'anticipazione del film e la copertina dell'album:

La tracklist del doppio disco riproduce fedelmente la scaletta del concerto: ventuno brani, dalla canzone che ha dato il titolo all'evento a "Galleon ship", passando per "Sad waters", "Brompton oratory", "Palaces of Montezuma" e "Man in the moon" dei Grinderman (il side project dei Bad Seeds, band composta dal cantautore australiano con Warren Ellis, Martyn P. Casey e Jim Scalvunos), "Girl in amber", "Nobody's baby now", "(Are you) the one that I've been waiting for?", "Waiting for you", "The mercy seat", "Euthanasia", "Jubilee Street" , "Far from me", "He wants you", "Higgs boson blues", "Stranger than kindness", "Into my arms", "The ship song", "Papa won't leave you, Henry" e "Black hair".

L'elenco delle sale italiane che proietteranno "Idiot prayer" sarà a breve disponibile su www.nexodigital.it. Il concerto ha visto Nick Cave suonare le sue canzoni da solo al pianoforte. La performance è stata filmata dal direttore della fotografia Robbie Ryan ("Storia di un matrimonio", "American honey") tra le pareti della prestigiosa sala da concerti londinese ed è stata concepita dal frontman dei Bad Seeds come una risposta alla reclusione e all'isolamento del lockdown. Questa la locandina del film: