Jack White pubblica altre anticipazioni dei suoi due nuovi album

Dopo il ritorno sulle scene con la canzone "Taking me back" e aver annunciato l’uscita di due nuovi album, “Fear of the dawn” e “Entering heaving alive” in arrivo rispettivamente l’8 aprile e il 22 luglio, Jack White ha pubblicato altre anticipazioni tratte dai suoi prossimi progetti.

Per stemperare l’attesa, il leader dei White Stripes ha pubblicato il singolo “Hi-De-Ho” che, in collaborazione con il rapper statunitense Q-Tip, sarà incluso nel primo dei due dischi del 46enne musicista originario di Detroit. In precedenza i due artisti avevano già collaborato insieme: Jack White - tra le altre cose - aveva contribuito all’ultimo album degli A Tribe Called Quest di Q-Tip, “We got it from here... Thank you 4 your service” del 2016.

Come anticipazione del secondo disco “Entering heaven alive”, Jack White, che ha dato alle stampe il suo ultimo album solista intitolato "Boarding house reach" (leggi qui la recensione) nel marzo 2018, ha anche condiviso il singolo “Queen of the bees”. In precedenza l’artista aveva pubblicato, oltre al succitato brano "Taking me back”, la canzone "Fear of the dawn" dal primo progetto in uscita ad aprile e il pezzo “Love is selfish” dal secondo lavoro di prossima pubblicazione.

Di seguito sono riportato le tracklist e le copertine dei due nuovi album di Jack White:

“Fear of the dawn”

01 Taking Me Back

02 Fear of the Dawn

03 The White Raven

04 Hi-De-Ho [ft. Q-Tip]

05 Eosophobia

06 Into the Twilight

07 Dusk

08 What’s the Trick?

09 That Was Then (This Is Now)

10 Eosophobia (Reprise)

11 Morning, Noon and Night

12 Shedding My Velvet

“Entering heaving alive”

01 A Tip From You to Me

02 All Along the Way

03 Help Me Along

04 Love Is Selfish

05 I’ve Got You Surrounded (With My Love)

06 Queen of the Bees

07 A Tree on Fire From Within

08 If I Die Tomorrow

09 Please God, Don’t Tell Anyone

10 A Madman From Manhattan

11 Taking Me Back (Gently)