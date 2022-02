Jack White: ecco il nuovo singolo "Fear of the dawn"

Jack White ha pubblicato un nuovo singolo che anticipa uno dei due nuovi album che il rocker statunitense pubblicherà entro la fine del 2022. Si intitola "Fear of the dawn", esattamente come il disco di cui farà parte, che uscirà il prossimo 8 aprile a distanza di ben quattro anni dall'ultimo, "Boarding house reach" del 2018. Il brano, a livello di sonorità, riprende le atmosfere spigolose e distorte del singolo "Taking me back", che lo scorso ottobre ha segnato il ritorno sulle scene di Jack White dopo un silenzio più o meno lungo.

Subito dopo l'uscita di "Fear of the dawn" Jack White tornerà ad esibirsi dal vivo, in tour. La serie di concerti partirà proprio l'8 aprile, giorno in cui verrà consegnato al mercato l'album, da Detroit, la città che ha dato i natali al frontman dei White Stripes, poi dopo alcune date in programma negli Stati Uniti White si sposterà in Europa. Suonerà a Londra, Amsterdam, Berlino, Lione, Madrid, Zurigo e Parigi: attualmente non sono previsti passaggi in Italia.