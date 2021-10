È tornato Jack White. A tre anni dal suo ultimo album da solista, "Boarding house reach", il frontman dei White Stripes ha pubblicato una nuova canzone. Si intitola "Taking me back": un'anteprima era già contenuta nel trailer del videogioco "Call of duty: Vanguard", pubblicato nel weekend. Ora è possibile ascoltare la versione completa del brano, scritto, prodotto e tutto suonato da Jack White (si divide tra chitarre, basso, batteria), che lo ha registrato nei suoi Third Man Studios di Nashville.

Oltre alla versione rock del brano, quella originale, Jack White ha condiviso in rete anche una versione alternativa di "Taking me back", ribattezzata "Taking me back (Gently)".

"Taking me back" arriva a pochi giorni dall'intervista rilasciata da Jack White per la Saturday Review del Times. Nell'intervista, il 46enne musicista ha raccontato di essere un vero e proprio "malato" di arte:

Ho questa malattia e non so come sia iniziata, ma se non ho una lotta in cui misurarmi, mi spavento e mi confondo. Se non faccio in qualche modo dell'arte, mi preoccupo. Vorrei poter conoscere il motivo per cui questa cosa mi è necessaria. Io non posso farne a meno.

Jack ha da poco inaugurato l'apertura di un negozio della Third Man Records, la sua etichetta discografica, nel centro di Londra.