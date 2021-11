Jack White in arrivo due album nel 2022: “Fear of the Dawn” e “Entering Heaving Alive”

Verso la metà dello scorso ottobre, a tre anni e mezzo dal suo ultimo album solista intitolato "Boarding house reach" (leggi qui la recensione) uscito nel marzo 2018, Jack White ha pubblicato una nuova canzone intitolata "Taking me back". Il brano è stato scritto, prodotto e suonato interamente dal poliedrico musicista di Detrot che si è diviso tra chitarra, basso e batteria.

Come noto Jack White non è un musicista, o meglio un artista , che sa rimanere troppo a lungo con le mani in mano, come quindi immaginabile durante il periodo di lockdown ha scritto moltissima musica. Il 2022 lo vedrà assoluto protagonista della scena musicale, come riportato da Consequence of Sound, con ben due album in uscita.

Il primo, “Fear of the Dawn”, anticipato dal singolo "Taking me back", uscirà il prossimo 8 aprile; mentre il secondo, intitolato “Entering Heaving Alive”, vedrà la luce tre mesi più tardi, il 22 luglio. Intanto nella giornata di oggi Jack White ha pubblicato il video ufficiale della sua nuova canzone. La clip è stata diretta da lui in persona coadiuvato alla regia da Lauren Dunn.

L'ultimo concerto di Jack White si è tenuto lo scorso 6 novembre a Dallas, in Texas. Durante il suo set ha proposto più di una cover degli White Stripes:



Dead Leaves and the Dirty Ground (cover degli White Stripes)

Sixteen Saltines

I Think I Smell a Rat (cover degli White Stripes)

Love Interruption

We're Going to Be Friends (cover degli White Stripes)

Lazaretto

The Hardest Button to Button (cover degli White Stripes)

Blue Orchid (cover degli White Stripes)

I Cut Like a Buffalo (cover dei Dead Weather)

Battle Cry

What's Done Is Done

Ball and Biscuit (cover degli White Stripes)

You Can't Get That Stuff No More (cover di Tampa Red)

Seven Nation Army (cover degli White Stripes)