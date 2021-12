I 10 migliori album dell'anno per l'NME

Il mese di dicembre per ogni rivista musicale è quello dei consuntivi. E' il mese in cui si guarda indietro all'anno trascorso ed è quello in cui, cercando di tirare le somme di quanto accaduto, si stilano classifiche di vario genere, la più classica delle quali riguarda i migliori album o le migliori canzoni dell'anno. Anche la rivista britannica NME non si è sottratta a tale compito e ha compilato l'elenco dei migliori dischi dell'anno. A seguire abbiamo riportato la Top Ten dell'NME per il 2021.

10 - Olivia Rodrigo “Sour” (leggi qui la recensione)

9 – Turnstile - “Glow On”

8 – Halsey - “If I Can’t Have Love, I Want Power” (leggi qui la recensione)

7 - Arlo Parks - “Collapsed In Sunbeams” (leggi qui la recensione)

6 - Nick Cave & Warren Ellis - “Carnage” (leggi qui la recensione)

5 - Tyler, the Creator - “Call Me If You Get Lost” (leggi qui la recensione)

4 - Self Esteem - “Prioritise Pleasure”

3 - Wolf Alice - “Blue Weekend” (leggi qui la recensione)

2 - Little Simz - “Sometimes I Might Be Introvert” (leggi qui la recensione)

1 - Sam Fender - “Seventeen Going Under” (leggi qui la recensione)