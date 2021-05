SOUR: l'esordio sincero di Olivia Rodrigo

Da un po' di tempo a questa parte ogni anno arriva il giovane talento (spesso femminile) uscita dalla cameretta e da qualche talent che promette di fare sfaceli. Olivia Rodrigo, classe 2003, arriva da un'altra fucina di talenti, ovvero il mondo Disney, ma il percorso che si è creato è un po' differente rispetto agli altri che l'hanno preceduta.

Fuori da Disney e dentro la vita

Olivia Rodrigo arriva dal mondo High School Musical di Disney+, ma per il suo esordio musicale non si è legrta al ricco brand-carrozzone Disney per firmare un contratto milionario con Hollywood Records, ma ha invece preferito avere il pieno controllo creativo. Quindi è entrata nel roster di Interscope, che ha già dentro Billie Eilish, Carly Rae Jepsen e Lana Del Rey, magari con un ingaggio inferiore ma una maggiore libertà.

“Sour” è il suo disco d'esordio, anticipato dal singolone “drivers licence” molto ascoltato anche qui in Italia da qualche mese. Si tratta in pratica di un altro ennesimo break up record, con molti riferimenti autobiografici - il lui in questione è Joshua Bassett e l'altra Sabrina Carpenter (“the blonde one” più volte citata) entrambi facenti parte del mondo seriale Disney – ma raccontato con un linguaggio secco e sincero e con un buon impostazione canora e interpretativa.

Tanti generi ma sinceri

Ogni canzone rappresenta un lato diverso del talento artistico della Rodrigo per una raccolta di pop raffinato con tutti gli elementi musicali ed emotivi giusti per colpire nel segno.

Il pezzo di apertura “brutal” ricorda quel rock anni 90 delle Elastica, Veruca Salt e Liz Phair, "1 step forward, 3 steps back" è un chamber pop a metà tra la miglior Taylor Swift e la più sofisticata Regina Spektor, in “deja vu” invece si ispira al suono dei Radiohead e rendendolo appetibile anche per i fan di Glee.

In “enough for you” solo voce e chitarra, viene fuori solo onestà e brutale semplicità, mentre poi si va dal pop punk (“good 4 u”) al folk (“favorite crime”). Ma quel che colpisce il pubblico dei teen sono sicuramente i testi semplici ed efficaci, e tutte le ragazze di ogni età possono riconoscersi da quel “aspro” in bocca. Tutto questo coadiuvato solo da Daniel Nigro nella scrittura e nella produzione. .

La canzone da playlist

L'abbiamo ascoltata tante volte in radio e nelle playlist, eppure “drivers licence” continua ad essere un piccolo gioiellino pop, a partire dal testo, abile nell'incrociare due pietre miliari del raggiungimento della maggior età, la conquista della patente e la prima cocente delusione amorosa. Anche la dinamica melodica segue perfettamente il saliscendi emotivo raccontata nel testo. Insomma Olivia Rodrigo è, come dicono gli americana", "here to stay".