I Gorillaz condividono un assaggio di "Song Machine Live”, in arrivo al cinema

Il prossimo 8 dicembre, solo per una giornata, sarà proiettato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo lo show dei Gorillaz "Song Machine Live”, il live stream (qui la recensione) trasmesso lo scorso anno e che ha visto la band capitanata da Damon Albarn presentare dal vivo i brani tratti da “Song Machine, Season One: Strange Timez”.

Per anticipare l’arrivo nei cinema della registrazione del concerto, durante il quale si sono esibiti ai Kong Studios HQ di Londra con la formazione animata diversi ospiti come Leee John, Georgia, Peter Hook, Kano, Slowthai, Slaves, Robert Smith e Matt Berry, è stato pubblicato un estratto dell’esecuzione di “Désolé” con Fatoumata Diawara.

La proiezione nelle sale di “Song Machine Live From Kong”, che oltre al live includerà anche interviste inedite, sarà seguita il 10 dicembre dalla pubblicazione di un cofanetto in edizione limitata per il ventennale di "Gorillaz", l'eponimo album d'esordio del gruppo fondato dal cantante dei Blur e dal fumettista Jamie Hewlett a cui sarà dedicato prossimamente un lungometraggio prodotto da Netflix.