Gorillaz: è in produzione un film sulla band

Sono passati 20 anni dal primo, omonimo album dei Gorillaz pubblicato nel marzo del 2001. Damon Albarn in tutto questo tempo ha continuato il suo percorso creativo con il gruppo e dedicandosi anche ad altri progetti. Proprio venerdì scorso è uscito il nuovo disco solista di Albarn, "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows". Un album struggente nato dai paesaggi selvaggi dell'Islanda che il frontman dei Blur ha raccontato in un'intervista con Zane Lowe.

Il discorso, però, è inevitabilmente caduto anche sulla "cartoon band" e cos' la'rtista ha svelato che prossimamente uscirà un lungometraggio interamente dedicato a loro e prodotto da Netflix:"Sono nei loro uffici perché stiamo scrivendo un lungometraggio sui Gorillaz, proprio oggi pomeriggio abbiamo una sessione di scrittura con i loro autori a Malibu. E' una cosa davvero eccitante da fare ed è qualcosa che volevo fare da tanto tempo. I Gorillaz che fanno un film, ci pensi? Il loro sembra un bel team creativo ma non posso dire di più".

In attesa di vedere il primo film dei Gorillaz, però, Albarn e il fumettista Jamie Hewlett festeggeranno i 20 anni della loro creatura con un film concerto che sarà trasmesso al cinema per un solo giorno l'8 dicembre, e un cofanetto super deluxe. "Song Machine Live", questo il titolo, mostrerà il concerto dei Gorillaz ai Kong Studios HQ di Londra due giorni prima dell'uscita di un cofanetto ricco di materiale