Gorillaz: la riedizione dell'album d'esordio e un evento al cinema

Sì, dall'uscita di "Gorillaz", l'eponimo album d'esordio della band capitanata da Damon Albarn, sono già passati vent'anni. E il gruppo fondato dal cantante dei Blur e dal fumettista Jamie Hewlett ha deciso di non lasciarsi sfuggire l'occasione di celebrare l'anniversario. Il 10 dicembre prossimo arriverà nei negozi un cofanetto in edizione limitata dedicato al ventennale di "Gorillaz": conterrà l'album originale del 2001, b-side e tracce bonus. Una seconda riedizione dell'album arriverà poi nei negozi nel 2022.

Il cofanetto conterrà anche un libro di 27 pagine che ripercorre la storia dei Gorillaz dagli esordi ad oggi, svelando anche alcuni retroscena legati alle lavorazioni dell'album di debutto, che conteneva singoli come "Clint Eastwood", "19-2000", "Rock the house" e "Tomorrow comes today". "Gorillaz" vendette oltre 2 milioni di copie in Europa e altrettante negli Stati Uniti.

Due giorni prima dell'uscita della riedizione di "Gorillaz" Damon Albarn e soci sbarcheranno invece al cinema. L'8 dicembre, solo per una giornata, sarà proiettato nelle sale di tutto il mondo lo show "Song Machine Live", già trasmesso in streaming: la band lo ha registrato ai Kong Studios HQ di Londra, con la partecipazione di amici e colleghi come Peter Hook e Slowthai.