Lady Gaga domenica ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa’

Dopo Brian May ed Ed Sheeran, la prossima domenica un’altra artista del panorama musicale internazionale sarà ospite a "Che Tempo Che Fa", il programma condotto da Fabio Fazio su Rai3. La puntata del 14 novembre conterà, infatti, della partecipazione di Lady Gaga.

L’annuncio è stato dato dallo stesso conduttore savonese con un post condiviso sul proprio profilo Twitter e poi ripreso dall’account del programma.

La popstar, che lo scorso 30 settembre ha pubblicato il secondo album realizzato in collaborazione con Tony Bennett, “Love for sale”, racconterà dei suoi nuovi progetti musicali e parlerà di “House of Gucci”, il nuovo film di Ridley Scott con protagonista la voce di “Bad romance” nei panni di Patrizia Reggiani.

La pellicola, basata sul libro “The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed” di Sara Gay Forden e in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 16 dicembre, vede Lady Gaga tornare sul grande schermo ricoprendo il ruolo dell’ex moglie di Maurizio Gucci - e mandante dell’omicidio dell’erede della casa di moda fiorentina - e recitando accanto ad attori del calibro di Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston e Reeve Carney.

Un paio di settimane fa è stato pubblicato un nuovo trailer del lungometraggio, di cui la stessa popstar - protagonista della copertina del numero di novembre di Vogue Italia e del numero di dicembre di British Vogue - ha detto: "Ho vissuto come lei (come Reggiani, ndr) per un anno e mezzo. E ho parlato con il suo accento per nove mesi. Anche fuori dal set. Non ho mai staccato. Sono stata sempre con lei. Era praticamente impossibile per me parlare come lei restando bionda. Ho dovuto subito tingermi i capelli, e ho cominciato a vivere in un modo per cui qualunque cosa vedessi, qualunque cosa toccassi, iniziavo a notare dove e quando ci potessi vedere il denaro".