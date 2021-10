Ed Sheeran e il Covid: "Ho fatto il vaccino, senza starei peggio”

"Sono vaccinato. In questo momento mi sento malissimo: pensate se non fossi stato vaccinato, ora starei pure peggio. Bisogna stare molto attenti": Ed Sheeran è stato ospite questa sera di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", su Rai3, in collegamento dalla sua casa nel Suffolk, nel Regno Unito, dopo essere risultato positivo stamattina al test per il Covid-19. La popstar avrebbe dovuto essere fisicamente presente in studio per suonare i primi singoli estratti dal suo nuovo album "=" (in uscita venerdì 29 ottobre), "Bad habits" e "Shivers", e per parlare con il conduttore del disco. L'ospitata in presenza è naturalmente slittata, ma nonostante i primi sintomi del virus Ed Sheeran ha voluto comunque rispettare l'impegno preso. E ha pure suonato in acustico "Shivers":

Non sto benissimo, ad essere onesto. Ho scoperto di essere positivo stamattina. Devo stare molto attento, rispettare la quarantena. Con me c'è mia figlia. Mia moglie non c'era in questi giorni, quindi lei non è positiva. Dovrà stare altrove e tornare tra 10 giorni.

L'ospitata di Ed Sheeran da Fazio era stata preannunciata come un'intervista esclusiva in anteprima sul nuovo, atteso album della voce di "Thinking out loud", oltre 190 milioni di copie vendute a livello mondiale tra dischi e singoli. In realtà dell'album si è parlato ben poco. A proposito del titolo del disco, Sheeran ha detto:

Non ha a che fare con la matematica. Sono stato sempre un grande fan dei Coldplay. Volevo far sì che ogni album mio fosse colorato come il loro. Il primo arancione, poi verde, blu, infine questo, che è un manifesto con il segno dell'uguale.

In pentola bolle un duetto con Elton John, con il quale Ed Sheeran pubblicherà una canzone natalizia:

Siamo amici. Abbiamo lavorato su tre pezzi. Mi ha detto: facciamone uno per Natale. Una delle canzoni si intitola 'Merry Xmas', direi che va benissimo.

Ed Sheeran è molto legato all'Italia. Ha una casa in Umbria e in quei territori ha girato anche il video del singolo "Afterglow", uscito a sorpresa alla fine del 2020 (ma non sarà incluso nel disco): "Cerco di venirci il più spesso possibile, è un luogo meraviglioso". E tuttavia nel calendario del tour in supporto a "=" non ci sono città italiane:

Quella dell'anno prossimo, però, sarà solo la prima parte del tour, poi ci saranno altre cinque o sei possibilità per venire a suonare in Italia.